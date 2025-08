Emotiva confesión de Gerardo Bedoya: razón por la que no continuará como técnico del Unión Magdalena

Unión Magdalena consiguió su primera victoria del segundo semestre, luego de imponerse por la mínima diferencia sobre La Equidad en Techo por la quinta jornada del campeonato colombiano.

La figura Jannenson Sarmiento se encargó de anotar el gol que le dio tres puntos de oro al cuadro samario y que, de paso, le permite recuperar fuerzas en la tabla del descenso, clasificación en la que es colero.

Adiós Alexis García, continuidad con Gerardo Bedoya

Curiosamente, el triunfo se dio justo después de la salida de Alexis García, quien pasó su carta de renuncia el pasado 29 de julio. El experimentado estratega dio un paso al costado frente a los malos resultados (un empate, dos derrotas) y por tal razón quedó como encargado Gerardo Bedoya.

Si bien el antioqueño debutó con tres puntos, más adelante se dio a conocer la noticia de que abandonaba la institución. Al respecto habló en Caracol Deportes Sábado y sentenció tajantemente que su decisión se debe a “respeto, lealtad, principios y ética”.

Emotiva confesión de Gerardo Bedoya para no seguir en Unión Magdalena

Esto fue lo que contó Gerardo Bedoya: “Yo llegué por pedido de Alexis Gacía, él me invitó a su grupo de trabajo y yo complacido vine. Tuvimos un semestre complicado, ahora arrancamos, vamos tres partidos y el profe decide dar un paso al costado. Decidió culminar su vinculación con Unión Magdalena. Me pidieron el favor de dirigir en la ciudad de Bogotá contra Equidad y, como nos han tratado muy bien, querían que yo continuara con el equipo, ese es el pedido porque están muy agradecidos, pero por respeto, lealtad, principios y ética me debo a la oportunidad que él (Alexis) me dio de llegar acá. Por eso también estoy dando un paso al costado y está la renuncia puesta para dejar de ser el técnico del Unión Magdalena”.

“Es más por respeto, ética y lealtad, porque yo vine de la mano de Alexis García. Quise venir como asistente de él, hace rato quería hacerlo para aprender de una persona que liderara. Hay momentos en los que me dan ganas de seguir con el equipo, más aún con la respuesta de los jugadores y el triunfo, eso lo pone a uno a dudar. Pero más allá de eso, me he manejado diferente en la vida, con respeto, honestidad y lealtad hacia el deporte. No es el momento de dirigir al Unión Magdalena, porque llegué de la mano de él (Alexis) como asistente, más allá de todo el respaldo y el buen trato que nos han dado los dueños. La decisión está tomada y espero no haberme equivocado. Estoy muy tranquilo con esta decisión”, sentenció.

Adicionalmente, comentó que “el proyecto es muy complicado” y en dicho sentido afirmó que “a uno lo golpean los resultados”, pero es consciente de que los retos están para afrontarlos. Aunque sí hizo público su deseo de asumir en un equipo en el que desde el principio le den refuerzos y tiempo de trabajo.