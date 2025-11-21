Fue rescatado el alcalde de Chimichagua, Cesar, luego de ser secuestrado en Soacha

Tras un operativo realizado por el GAULA de la Policía Nacional, se logró el rescate de José David Rocha Quintero, alcalde del municipio de Chimichagua, perteneciente al departamento del Cesar.

El secuestro se dio en la mañana del 20 de noviembre, después de que el alcalde viajó al municipio de Soacha para adelantar lo que iba a ser una supuesta negociación de maquinaria a bajo costo. El encuentro se tenía planeado en un parqueadero perteneciente al barrio La Unión, perteneciente al municipio. Luego de su llegada, el mandatario municipal fue intimidado y privado de su libertad.

Pocas horas después, la familia del alcalde comenzó a recibir llamadas realizadas por él mismo pidiendo un monto de entre 50 y 100 millones de pesos sin justificación o argumentos, lo que despertó sospechas en los familiares, por lo que decidieron alertar a las autoridades sobre esto.

El coronel Edgar Andrés Correa Tobón, director del Gaula de la Policía Nacional, explica que “gracias a las labores de inteligencia, verificación de información y seguimiento técnico, los investigadores lograron ubicar con precisión la dirección del parqueadero donde el alcalde permanecía retenido”.

“Hasta allí llegó un equipo operativo que ingresó de manera controlada y rescató al alcalde sin que sufriera ningún tipo de lesión” resaltó el director.

Al momento del rescate, fueron capturados inicialmente 2 hombres, quienes custodiaban al alcalde Rocha. Luego, en el procedimiento de rescate, la ciudadanía alertó sobre más hombres implicados que estaban escapando por el techo del lugar de secuestro. Según el general, en total “fueron capturadas 5 personas y se logró la aprehensión de un menor”.

De igual manera, durante el rescate se incautó un arma de fuego, 5 celulares, 5 cartuchos calibre 38 y 18 cartuchos de fusil calibre 5.56 junto con una motocicleta.