Estudiantes de universidad nacional convocan plantón para exigir nuevo proceso de elección de rector

Al término de la asamblea estudiantil realizada este viernes en la Universidad Nacional, los alumnos concluyeron que el próximo lunes realizarán un plantón en el lugar en el que va a sesionar el Consejo Superior Universitario, para definir el futuro de Ismael Peña como rector de la institución, luego de que el Consejo de Estado ratificara su nombramiento, y anulara la designación de Leopoldo Múnera

Exigen que, ante la vacancia en la rectoría, el Consejo adelante un nuevo proceso de elección, alineado con las propuestas de reforma del estatuto general que actualmente discuten y que incluyan cambios en el mecanismo de designación del rector.

A esta petición se suma que en dicha sesión, se nombre un rector encargado que permita avanzar en todo el proceso.

Por otro lado, reconocen que no existe un mecanismo de presión definido; sin embargo, sostienen que van a continuar organizándose por facultades y convocando a las demás sedes, para establecer cuál es el siguiente paso a seguir.