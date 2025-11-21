Estos son los restaurantes que participarán en el Sushi Master 2025 en Barranquilla
Del 24 al 30 de noviembre, Barranquilla y el Atlántico harán parte de la nueva edición del Sushi Master 2025, el evento gastronómico más esperado por los amantes del sushi.
Colombia se prepara para vivir del 24 al 30 de noviembre una nueva edición del Sushi Master 2025, el evento creado por Tulio Recomienda que cada año reúne a miles de fanáticos del sushi en todo el país. Durante una semana, los restaurantes participantes ofrecerán rollos especialmente diseñados para el concurso a un precio único de $21.000, permitiendo que más personas disfruten de propuestas creativas y sabores únicos.
En esta edición, más de 13 ciudades se unen a la experiencia gastronómica que se ha convertido en una de las más grandes del país.
Los participantes en Barranquilla y el Atlántico
La región Caribe vuelve a destacarse con una sólida oferta culinaria. En Barranquilla y el Atlántico, estos son los restaurantes que competirán por conquistar al público:
- Hamachi Nikkei – Prado
- Lobo Cocktail Bar – Plaza del Parque
- Kizuna Fusion – Villa del Prado
- El Parche – Carrera 53
- Kobe Sushi – El Poblado
- Kava Gastro Bar – Barcelona Plaza
- Tropique – Villa Campestre
- Tama- Plaza 51
Cada uno presentará un rollo exclusivo creado para sorprender a los asistentes y obtener las mejores calificaciones.
Más que un festival: una plataforma de crecimiento
El Sushi Master no solo impulsa el consumo de sushi en Colombia; también se ha convertido en una vitrina estratégica para cientos de restaurantes. La participación en el concurso suele traducirse en mayor visibilidad, crecimiento en ventas, fortalecimiento de marca y nuevas oportunidades de fidelización con los clientes.
Para muchos establecimientos, el evento marca un antes y un después en su posicionamiento dentro del mercado gastronómico.
El público elige al ganador
A diferencia de otros concursos, en el Sushi Master el verdadero jurado es el público. Los comensales podrán votar a través de la app oficial de Tulio Recomienda, calificando sabor, presentación, servicio y experiencia. De esta manera se definirá qué restaurante se lleva el título al mejor sushi de esta edición.