Estos son los restaurantes que participarán en el Sushi Master 2025 en Barranquilla

Colombia se prepara para vivir del 24 al 30 de noviembre una nueva edición del Sushi Master 2025, el evento creado por Tulio Recomienda que cada año reúne a miles de fanáticos del sushi en todo el país. Durante una semana, los restaurantes participantes ofrecerán rollos especialmente diseñados para el concurso a un precio único de $21.000, permitiendo que más personas disfruten de propuestas creativas y sabores únicos.

En esta edición, más de 13 ciudades se unen a la experiencia gastronómica que se ha convertido en una de las más grandes del país.

Los participantes en Barranquilla y el Atlántico

La región Caribe vuelve a destacarse con una sólida oferta culinaria. En Barranquilla y el Atlántico, estos son los restaurantes que competirán por conquistar al público:

Hamachi Nikkei – Prado

– Prado Lobo Cocktail Bar – Plaza del Parque

– Plaza del Parque Kizuna Fusion – Villa del Prado

– Villa del Prado El Parche – Carrera 53

– Carrera 53 Kobe Sushi – El Poblado

– El Poblado Kava Gastro Bar – Barcelona Plaza

– Barcelona Plaza Tropique – Villa Campestre

– Villa Campestre Tama- Plaza 51

Cada uno presentará un rollo exclusivo creado para sorprender a los asistentes y obtener las mejores calificaciones.

Más que un festival: una plataforma de crecimiento

El Sushi Master no solo impulsa el consumo de sushi en Colombia; también se ha convertido en una vitrina estratégica para cientos de restaurantes. La participación en el concurso suele traducirse en mayor visibilidad, crecimiento en ventas, fortalecimiento de marca y nuevas oportunidades de fidelización con los clientes.

Para muchos establecimientos, el evento marca un antes y un después en su posicionamiento dentro del mercado gastronómico.

El público elige al ganador

A diferencia de otros concursos, en el Sushi Master el verdadero jurado es el público. Los comensales podrán votar a través de la app oficial de Tulio Recomienda, calificando sabor, presentación, servicio y experiencia. De esta manera se definirá qué restaurante se lleva el título al mejor sushi de esta edición.