¿Cómo será el clima en Barranquilla y Atlántico para este fin de semana del 22 al 23 de noviembre?

De acuerdo con el IDEAM, hoy y durante el fin de semana se prevén condiciones inestables en buena parte de la región Caribe, con lluvias que se concentrarán en las tardes y noches, especialmente en Barranquilla. El meteorólogo de turno del Ideam, Daniel Useche, explicó a Caracol Radio que se esperan precipitaciones de variada intensidad asociadas al ingreso de humedad desde el mar Caribe.

“Durante el fin de semana se prevén mañanas mayormente secas, incluso con momentos soleados en la región Caribe. Sin embargo, en horas de la tarde y la noche aumentará la probabilidad de lluvias, algunas acompañadas de tormentas eléctricas. Recomendamos a la ciudadanía estar atenta ante posibles crecientes súbitas, especialmente en los arroyos de Barranquilla y Soledad, donde las lluvias intensas pueden generar complicaciones. En Barranquilla se esperan cielos parcialmente nublados en la mañana, con precipitaciones en la tarde, aunque las lluvias de mayor intensidad podrían concentrarse en el sur del Atlántico”, señaló Useche.

13 alertas rojas por crecientes súbitas e inundaciones

El experto también informó que en la región Caribe se mantienen 13 alertas rojas por probabilidad de crecientes súbitas o inundaciones en áreas hidrográficas donde las lluvias de los últimos días han aumentado el nivel de los ríos.

“Desde el punto de vista hidrológico, actualmente tenemos 13 alertas rojas en la región Caribe por probabilidad de crecientes súbitas e inundaciones, especialmente en las áreas hidrográficas del Atrato y del Darién, que presentan la mayor amenaza por sus niveles críticos. A nivel nacional, son 588 los municipios que se encuentran en algún nivel de alerta, de los cuales 110 están en alerta roja. En el Caribe, los departamentos con municipios en alerta roja por deslizamientos son: Bolívar (Montecristo y San Jacinto del Cauca), Cesar (Pueblo Bello), Córdoba (Puerto Libertador), La Guajira (Dibulla) y Magdalena (Santa Marta).En cuanto al riesgo de incendios de la cobertura vegetal, se mantienen alertas amarillas en varios puntos del Caribe: tres municipios en La Guajira, uno en Bolívar y uno en Córdoba”, advirtió Useche.

Oleaje y vientos fuertes en la cuenca del Caribe

En cuanto al estado meteo-marino, toda la cuenca del Caribe colombiano permanece en alerta amarilla. Se esperan vientos entre 20 y 40 km/h y oleaje de hasta 2.5 metros, condiciones que podrían afectar la navegación de embarcaciones menores.

“En cuanto al estado meteo-marino, se mantienen alertas por vientos y oleaje en toda la cuenca del Caribe colombiano. La región se encuentra en alerta amarilla, con vientos que podrían oscilar entre 20 y 40 km/h, sin descartar rachas superiores. La altura del oleaje podría alcanzar entre 2 y 2.5 metros, especialmente en el centro del mar Caribe. Estas son las condiciones que se monitorean actualmente para la zona”, indicó el meteorólogo.

Recomendaciones para la ciudadanía

El IDEAM pidió seguir las medidas de prevención habituales durante temporada de lluvias:

Estar atentos a los comunicados oficiales .

. Evitar transitar o permanecer cerca de r íos, arroyos o zonas propensas a inundación.

Revisar drenajes y mantener limpios canales y alrededores de viviendas.

y alrededores de viviendas. No arrojar basura o escombros, ya que aumenta las emergencias por desbordamientos.

Las autoridades invitan a la comunidad a mantenerse informada y tomar precauciones para reducir riesgos durante estos días de inestabilidad climática.