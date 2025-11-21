¿Dónde se va la luz este SÁBADO 22 de noviembre en el Atlántico?

Este sábado 22 de noviembre, Air-e Intervenida adelantará una jornada de modernización de redes en Soledad 2000, como parte de su programa de mejora del servicio en el área metropolitana de Barranquilla. Según la compañía, personal técnico cambiará redes de baja tensión en la calle 48 con carrera 10.

Los trabajos se llevarán a cabo entre las 8:10 de la mañana y las 4:00 de la tarde, horario en el que se presentarán interrupciones del servicio para los usuarios del sector. La empresa recomendó a los residentes desconectar electrodomésticos y planear actividades que dependan de energía con anticipación.

Reemplazo de postes en Puerto Colombia

De manera simultánea, en el municipio de Puerto Colombia se ejecutará el cambio de un poste en el barrio Las Margaritas. La intervención está programada en la calle 17B con 3D y tendrá lugar entre las 8:10 a. m. y las 4:00 p. m.

Air-e señaló que estas labores hacen parte de un plan integral de refuerzo de la infraestructura eléctrica en zonas residenciales que han reportado desgaste en sus estructuras.

Trabajos en Piojó, Juan de Acosta y Los Olivos

Las mejoras también alcanzarán sectores rurales del Atlántico. En El Cerrito (Piojó), Bocatocino (Juan de Acosta) y en la vereda Los Olivos se instalarán postes y crucetas entre las 8:30 de la mañana y las 3:30 de la tarde.

La empresa explicó que estas intervenciones buscan fortalecer la estabilidad del suministro en comunidades donde la red ha presentado vulnerabilidad debido a condiciones climáticas y al paso del tiempo.