“A Colombia le falta prevención”: Doctor Carlos Riveros, referente internacional de la medicina

El doctor Carlos Riveros, nacido en Barranquilla y formado en Colombia y Estados Unidos, es hoy uno de los médicos internistas más reconocidos por su rigor científico, ética profesional y compromiso con la salud pública. Lleva 25 años radicado en EE. UU., donde dirige clínicas, participa en proyectos investigativos y es consultado con frecuencia por medios internacionales.

Con más de 30 años de trayectoria, regresó a la ciudad para participar como invitado especial del Summit Cardio Renal y Metabólico 2025, evento que reunió en Barranquilla a expertos nacionales e internacionales.

Su aporte durante la pandemia: investigación pionera desde Barranquilla

En diálogo con Caracol Radio, el Dr. Riveros recordó uno de los capítulos más trascendentales de su carrera: su investigación científica sobre COVID-19 realizada en Barranquilla en plena emergencia sanitaria.

En un contexto sin vacunas ni tratamientos efectivos, lideró un estudio clínico, vigilado por el Invima y posteriormente publicado en el European Respiratory Journal, sobre un medicamento inhalado capaz de reducir la replicación viral.

Además, en medio del desespero colectivo, donó el tratamiento a más de 6.000 personas, reforzando su perfil de médico humanista y comprometido con las comunidades. “Era una época sin respuestas, y había que ayudar”, recordó.

“En Colombia falta trabajar mucho más en prevención”

Uno de los mensajes más contundentes del especialista fue su llamado de atención sobre el modelo de salud colombiano:

“El mundo avanza con medicamentos innovadores y tecnología, pero estamos olvidando la prevención. Todavía falta muchísimo por construir”, dijo.

Para Riveros, Barranquilla está dando un paso importante al liderar discusiones científicas sobre enfermedades cardio-renales y metabólicas, pero insiste en que el país aún debe fortalecer campañas, educación y modelos de atención temprana que eviten enfermedades crónicas y reduzcan costos al sistema.

El médico que también es escritor

Más allá de la ciencia, Carlos Riveros es también escritor. Ha publicado novelas marcadas por sus experiencias como médico, la psicología humana y episodios reales que lo han tocado profundamente. Donde destacó sus libros:

“ Morir no era una opción ”, basado en la historia real del secuestro de un amigo suyo, una obra que funciona como tributo y reflexión sobre la resistencia humana.

”, basado en la historia real del secuestro de un amigo suyo, una obra que funciona como tributo y reflexión sobre la resistencia humana. “Cerebro por Cárcel”, una novela de misterio psicológico inspirada en vivencias clínicas que cuestionan los límites de la mente.

Para él, escribir es un espacio para explorar emociones, memorias y la condición humana. “Es un viaje entre realidad y fantasía”, dijo en los estudios de Caracol Radio.

Mensaje para los jóvenes

Riveros cerró la entrevista con un mensaje a quienes sueñan con construir un futuro dentro o fuera del país. Recordó que perdió a su padre a los 16 años y que pudo estudiar medicina gracias al apoyo de un amigo de la familia. Su reflexión fue clara:

“No importa cuál sea la meta, lo esencial es la disciplina, el orden y la coherencia con la vida. El camino puede cambiar un poco, pero el norte no puede perderse”, concluyó.