Demandan a Kevin Mier por abandonar su casa en México: debe arriendo y se llevó hasta el microondas

Kevin Mier se consolidó como una de las grandes promesas en el arco del fútbol profesional colombiano desde su gran rendimiento con Atlético Nacional a partir del año 2021; esto gracias a su juventud, carácter y seguridad bajo los tres palos, los cuales despertaron el interés de la Selección Colombia y del fútbol internacional, lo que lo llevó a fichar por el Cruz Azul de México en 2024.

Durante el cierre de las Eliminatorias Mundialistas de CONMEBOL, Mier debutó con la Selección Colombia ante Perú en un pálido empate 0-0, aunque las sensaciones fueron positivas para el guardameta, su presencia en la ‘tricolor’ se vería opacado tras el encuentro ante Venezuela, el cual terminaría 3-6 en favor de Colombia, sin embargo, los goles anotados por la ‘vinotinto’ tuvieron responsabilidad directa del arquero.

Después de este episodio, Mier no solo perdió protagonismo en la Selección, sino que su rendimiento en México comenzó a decaer; la situación empeoró el pasado 8 de noviembre cuando sufrió una grave lesión, una fractura de tibia derecha provocada tras una dura entrada de Adalberto Carrasquilla en el partido entre Cruz Azul y Pumas UNAM.

Kevin Mier fue demandado por abandonar su hogar en México

Ahora, fuera de las canchas por un largo tiempo, Kevin Mier es protagonista de problemas con su hogar en México, pues Yolanda Muñiz Martínez, propietaria del inmueble donde reside el colombiano, lo demandó tras daños en la propiedad, abandono y una deuda que asciende a los 270.000 pesos mexicanos - equivalente a más de cincuenta millones de pesos colombianos -; incluso, la dueña alega que Mier se habría llevado el horno microondas del hogar.

Las imágenes, reveladas por el Diario Esto de México, muestran el deterioro de algunas paredes, pisos y la piscina del inmueble, toda esta situación se habría desatado luego de que la señora que realizaba la limpieza del hogar hubiera robado 15 pares de tenis al colombiano; así lo relató Yolanda, no obstante, la dueña concluyó que estos hechos no tuvieron que ver con ella y que desde entonces, Mier ha tomado una actitud negativa sobre el pago de la renta.

Mier se puso muy loco porque la chica que le hace la limpieza le robó 15 pares de tenis. Su pareja me dijo que ya no quiso regresar a la casa y, por lo tanto, ya no quiso pagar la renta, como si yo tuviera la culpa. Dejó de pagar la renta, aparte tenía que pagar un mes de penalización y se puso en el plan que no (pagaría). La dejó destrozada. Sucia y no se ha hecho cargo de eso. Cuando trato de buscarlo se me esconde — Yolanda Muñiz Martínez en charla con Diario Esto de México

Este es el video revelado por el Diario ‘Esto’ de México sobre los daños a la propiedad que habría hecho Kevin Mier

