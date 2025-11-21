“Debe haber un Gobierno que le apueste a las regiones”: Precandidato Héctor Olimpo

El precandidato Héctor Olimpo participó de evento organización por las organizaciones sindicales y de pensionado del Partido Liberal en donde defendió sus posturas y propuestas para su eventual Gobierno tras las elecciones presidenciales.

“Ese es mi proyecto. Ese es la Colombia diferente. La Colombia diferente es la que va a gobernar para las regiones”, dijo en conversación con Caracol Radio.

Asimismo, entre sus propuestas indicó que la seguridad y la educación son unos de los pilares para su Gobierno, al igual que la descentralización.

“Hay que liquidar el INPEC”

Olimpo afirmó que entre sus propuestas está con liquidar el INPEC, ante las problemáticas que se están presentando desde las cárceles como la extorsión.

“Porque buena parte de los problemas de seguridad y convivencia en Colombia dependen de la corrupción de las cárceles. Las cárceles se convirtieron en clubes de la criminalidad. De ahí nace la extorsión en Colombia”, indicó.

Regionalización

Asimismo, Olimpo, manifestó que entre sus propuestas es fortalecer las regiones en el país, y que puedan tener un respaldo desde el Gobierno Nacional.

“Siete regiones autónomas en Colombia para seguir el artículo 307 de la Constitución Nacional”, sostuvo.

Encuentro con sindicatos y pensionados

El precandidato presidencial Héctor Olimpo participó este viernes del evento organizado por las organizaciones sindicales y de pensionado del Partido Liberal.

“El objeto es analizar la Agenda 2030, que es un espacio en el cual tiene una cantidad de cosas que son viables para los trabajadores y que realmente no se han cumplido. La Agenda 2030 estamos a cinco años desde que se termine y en esta parte del continente”, dijo Víctor Pardo, secretario de Asuntos Sindicales y Pensionado del Partido Liberal