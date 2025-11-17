IDEAM emite alertas en Boyacá por altos niveles del río Magdalena y riesgo de deslizamientos

Boyacá

El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM) informó al Sistema Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (SNGRD) y al Sistema Nacional Ambiental (SINA) sobre nuevas alertas que afectan directamente al departamento de Boyacá, debido a las lluvias persistentes de los últimos días. En el municipio de Puerto Boyacá se declaró alerta amarilla por los altos niveles del río Magdalena, situación que mantiene en vigilancia a las autoridades locales ante posibles afectaciones por desbordamientos.

En materia de deslizamientos, el IDEAM elevó a alerta roja las condiciones en los municipios de Cubará y Pauna, donde la saturación del terreno representa un riesgo inminente. Asimismo, se emitió alerta naranja para Belén, Boavita, Briceño, Buenavista, Caldas, Chiquinquirá, Chiscas, Chitaraque, Coper, Duitama, Gachantivá, Güicán de la Sierra, La Uvita, La Victoria, Maripí, Moniquirá, Muzo, Otanche, Paipa, Puerto Boyacá, Quípama, Saboyá, San José de Pare, San Mateo, San Pablo de Borbur, Santa Rosa de Viterbo, Santa Sofía, Santana, Soatá, Togüí, Tununguá y Tutazá, zonas donde aumenta la probabilidad de movimientos en masa.

También se mantiene alerta amarilla por deslizamientos en otros municipios del departamento, entre ellos Aquitania, Arcabuco, Campohermoso, Cerinza, Chita, Chivor, Cómbita, El Cocuy, El Espino, Guacamayas, Jenesano, Jericó, Macanal, Panqueba, Paz de Río, Páez, Rondón, San Luis de Gaceno, Santa María, Sativanorte, Sativasur, Socha, Socotá, Sotaquirá, Susacón, Sutamarchán, Tasco, Tipacoque y Villa de Leyva.