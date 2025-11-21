Inició la transformación de Lomita Arena con la obra del Parador Turístico Sostenible en Bolívar

Una buena noticia para la comunidad y para el departamento de Bolívar: inició oficialmente la construcción del Parador Turístico Sostenible de Lomita Arena, un proyecto que modernizará este emblemático corredor entre Cartagena y Barranquilla, reconocido por su tradición culinaria.

Lomita Arena, famoso por sus bollos de mazorca, queso y chicharrón, contaba con condiciones que no reflejaban la riqueza de su cultura gastronómica. Por ello, el Gobierno Departamental impulsó una intervención integral que dignifique a los vendedores, mejore la experiencia de los viajeros y potencie el desarrollo turístico de la zona.

Conectividad, turismo y ordenamiento

El plan contempla la construcción de una vía de 1.8 kilómetros que conducirá a las playas de Santa Catalina, obra que ya se encuentra contratada. Además, avanzará el ordenamiento de playas y el desarrollo turístico del Volcán del Totumo, conectado con el Parador de Zarabanda y un futuro centro de deportes náuticos, consolidando así un corredor turístico estratégico.

El proyecto se ejecuta en alianza con Surtigas, la Fundación Promigas y la Fundación Santo Domingo. Para Marcela Dávila, directora de la Fundación Promigas, esta obra es una muestra de la “Huella Social” que combina tradición y desarrollo para fortalecer las comunidades de la región.

“Nos llena de orgullo ser parte de esta alianza que impulsa el desarrollo sostenible de nuestra región. A través de nuestro programa Comunidades Más Productivas, apoyaremos a las familias que han mantenido viva la cultura culinaria de la región, transformando su esfuerzo y pasión en motor de desarrollo económico y social. Esta es una muestra clara de nuestra Huella Social, un trabajo conjunto que transforma vidas y empodera comunidades, demostrando que el desarrollo y la tradición pueden ir de la mano hacia un futuro más próspero para todos”, dijo Dávila.

Voces de la comunidad

Yolanda Barros, reconocida cocinera de Lomita Arena, celebró la iniciativa al señalar que este proyecto “dignifica nuestro oficio, porque ahora nuestra cocina también tendrá un mejor lugar para crecer y mostrarle al mundo lo que somos”.

La obra también incluye procesos de formación y acompañamiento para fortalecer las unidades productivas locales. En total, se beneficiarán 18 espacios de gastronomía y artesanías, que contarán con conexión a gas natural.

Un espacio renovado con enfoque social y ambiental

Con una inversión superior a los $17.000 millones, el Parador Turístico Sostenible de Lomita Arena contará con áreas verdes, zonas comerciales, cocinas comunitarias y senderos accesibles. Estas mejoras buscan garantizar un entorno digno, atractivo y sostenible, que consolide este punto de la Vía al Mar como un referente gastronómico y cultural del Caribe colombiano.