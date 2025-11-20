Gobernador de Antioquia y Alcalde de Medellín sobre la financiación de la Vía al Mar

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Vía al Mar revive sin el Gobierno: Medellín y Antioquia ponen dinero para evitar un elefante blanco

En diálogo con 6AM de Caracol Radio, el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, y el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, anunciaron un acuerdo para salvar la vía al mar, una de las obras de infraestructura más importantes del país, que se encontraba detenida por falta de recursos del Gobierno Nacional.

Ambos mandatarios confirmaron que sumarán más de $857 mil millones para garantizar la culminación del proyecto y evitar que se convirtiera en un “elefante blanco”, como se advertía en los últimos meses debido al incumplimiento del Estado.

“El Gobierno la dejó tirada”

El alcalde Gutiérrez fue directo:

“El tramo que le correspondía a la Nación lo dejó tirado Petro y su mal gobierno”, afirmó.

Según el alcalde, Medellín ya había invertido cerca de $820 mil millones en las fases iniciales y ahora destinará $342 mil millones adicionales, mientras que la Gobernación aportará $515 mil millones para completar la obra.

El mandatario local recordó que es la primera vez que el municipio invierte recursos fuera de su jurisdicción, pero justificó la decisión en el impacto nacional del proyecto:

“Puede que la obra pase por Antioquia, pero es una obra nacional. Reducirá el viaje entre Medellín y Urabá de ocho horas a cuatro horas”.

Un acuerdo rápido para no perder más tiempo

El gobernador Andrés Julián Rendón explicó que la decisión se tomó al confirmar que la Nación no pondría los $855 mil millones que faltaban para terminar la vía.

“Cuando supe que el Gobierno no iba a aportar, llamé al alcalde. Federico me dijo: ‘adelante, yo acompaño desde Medellín’, sin siquiera preguntar cuánto le tocaba poner”.

Rendón detalló que la Gobernación ya aportó $214 mil millones este año y que en 2026 apropiará los $300 mil millones restantes, con el objetivo de entregar la obra antes de finalizar el próximo año.

Impacto para Antioquia y el país

Gutiérrez y Rendón coincidieron en que la vía al mar transformará la conectividad, el comercio y la economía nacional. Con la entrada en operación de Puerto Antioquia y otros cinco puertos proyectados en Urabá, la región se convertirá en un eje de conexión con el mundo.

El alcalde destacó que, de puerto a puerto, desde Urabá hasta Buenaventura, el transporte podría hacerse en nueve horas, un avance clave para la carga, las exportaciones y la competitividad nacional.

Además de movilidad, la vía favorecerá el desarrollo social:

“Cuando se generan polos de desarrollo, disminuye la presión social sobre Medellín y se reduce la violencia”, afirmó Gutiérrez.

Obra icónica que estuvo al borde de fracasar

El gobernador Rendón recordó que la vía al mar estuvo a punto de convertirse en un símbolo del abandono estatal:

“Evitanos que una obra icónica de la ingeniería latinoamericana, como el túnel del Toyo, se convirtiera en un elefante blanco”.

Con la nueva financiación asegurada, se espera entregar más de 300 kilómetros de vía con especificaciones modernas y tiempos de viaje reducidos a la mitad.

Más proyectos conjuntos: acueducto, seguridad, metro y vivienda

Ambas administraciones anunciaron que seguirán trabajando juntas en otros frentes estratégicos:

Acueducto de Urabá: El Gobierno Nacional tampoco lo financió; Medellín y Antioquia ya iniciaron los diseños y buscan asegurar su construcción.

El Gobierno Nacional tampoco lo financió; Medellín y Antioquia ya iniciaron los diseños y buscan asegurar su construcción. Seguridad: Coordinación permanente para mejorar condiciones en la región.

Coordinación permanente para mejorar condiciones en la región. Metro de Medellín: Compra conjunta de 39 vagones , que aumentarán un 18% la capacidad del sistema a partir de 2027.

Compra conjunta de , que aumentarán un 18% la capacidad del sistema a partir de 2027. Vivienda: Rescate del programa nacional “Mi Casa Ya” mediante recursos concurrentes entre Medellín, la Gobernación y cajas de compensación.

El alcalde insistió en que el trabajo conjunto responde a las necesidades urgentes del territorio:

“Estamos haciendo en las regiones lo que no hace el Gobierno Nacional. Ya pronto cesará esa horrible noche”.

El gobernador reforzó el mensaje:

“La Nación dejó huecos en seguridad, infraestructura y vivienda. Nosotros hemos tenido que llenar todos esos vacíos”.

Entrega en 2026 y una apuesta por las regiones

Si se cumplen los cronogramas, la vía al mar será entregada en diciembre del próximo año, convirtiéndose en uno de los proyectos más relevantes para la conectividad del país en la última década.

Ambos mandatarios aseguraron que seguirán uniendo esfuerzos para que Antioquia y Colombia “salgan adelante a pesar del abandono del Gobierno Nacional”.