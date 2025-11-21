Civipacífico pidió recursos para intervención en Sinifaná, pero es gobierno el que los autoriza

Antioquia

El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, le sugirió a la concesión Covipacífico, encargada de las obras viales en el Suroeste de Antioquia, que haga uso de 150 mil millones de pesos que tiene la empresa para que adelante obras en los puntos aún inconclusos, haciendo hincapié en el cambio de gobierno el próximo año, lo que puede retrasar mucho más la culminación de los tramos como Sinifaná, que se ha convertido en un reto por la topografía.

“Esto es un tramo de vía que lleva seis años sin culminarse. Pero, además, muy importante, que la concesión puede utilizar esos 150 millones de pesos que tiene para ir adelantando las obras, porque si no, mientras que el gobierno nuevo llega ocho, diez meses, mientras que les aprueba las inversiones y mientras que las hacen, vamos a estar otros tres, cuatro años en las mismas”, recomendó el mandatario.

Ante esta solicitud, la concesión, mediante una carta dirigida al mandatario departamental, le manifestó que están prestos para encontrar alternativas para una solución, sobre todo en el tramo de la Sinifaná, que es donde se han reportado los mayores problemas por los constantes movimientos en masa. Agrega que el dinero en mención también es para la ampliación de la zona del peaje de Amagá.

En la misiva aclara que la utilización libre de los 150 mil millones no depende de ellos, aunque aclaran que ya se hizo la solicitud a la ANI, que es la entidad que tiene el dinero en sus cuentas y es la encargada de autorizar el desembolso.

“El Concesionario no tiene discrecionalidad para su disposición. Resaltamos que, en efecto, de allí recientemente han sido gestionados recursos para avanzar en obras como: obras de la vía existente, quebrada Sinifaná y la ampliación del Peaje de Amagá. Coincidimos en que Sinifaná requiere un enfoque distinto, y en ese sentido expresamos nuestra total disposición a explorar alternativas adicionales, entre ellas una solución por etapas, concurrencia de recursos o mecanismos de financiación complementaria, si así se considera pertinente”.

Trabajos en Sinifaná

Recalca que, debido al movimiento en masa de grandes proporciones reportado en el año 2019, se generó el Otrosí No. 10 que propició estudios, diseños y acciones necesarias para avanzar en la solución definitiva requerida.

“Ha presentado las alternativas técnicas necesarias para que la entidad concedente adopte las decisiones correspondientes. En línea con ello, celebramos que esta semana la ANI haya autorizado el uso de recursos contractuales para iniciar el Estudio de Impacto Ambiental, paso indispensable para la modificación de la licencia ambiental y, por ende, para la ejecución del tramo”.

Agrega que se está pendiente del ajuste de la licencia ambiental para que las obras puedan reunirse de inmediato y aclaró que “naturalmente, cualquier esquema deberá incorporarse dentro del marco contractual y con los mecanismos que establece la ley”.