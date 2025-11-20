Madres comunitarias protestan en la sede del ICBF en Montería: exigen garantías para los CDI

Montería

Una jornada de protestas se vivió frente a la sede regional del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) en esta ciudad, donde decenas de madres comunitarias y padres de familia alzaron su voz en rechazo a los recortes operativos en los Centros de Desarrollo Infantil (CDI).

La manifestación denuncia una reducción de hasta un mes en las labores de atención a la primera infancia, una situación que, según los afectados, se ha convertido en una problemática sistemática que se repite casi cada año al cierre de la vigencia.

Aunque la vinculación contractual estaba prevista hasta el 15 de diciembre, el acuerdo con el Estado fue suspendido de manera sorpresiva y sin una justificación clara. Como consecuencia, las madres comunitarias deberán cesar sus actividades este viernes 21 de noviembre, casi un mes antes de lo pactado

Un golpe al bienestar infantil

El cese anticipado de actividades en los CDI no es solo un problema administrativo; representa una crisis social para miles de hogares en Córdoba. Los manifestantes argumentan que esta interrupción vulnera derechos fundamentales.

En educación y desarrollo, argumentan que se frenan los procesos pedagógicos de miles de niños y niñas; también en seguridad alimentaria, ya que muchos menores dependen de la alimentación recibida en estos centros, y en economía familiar, debido a que los padres de familia, que cuentan con estos espacios seguros para dejar a sus hijos mientras trabajan, se ven obligados a buscar soluciones improvisadas que afectan su estabilidad laboral.

La incertidumbre de las “madres transitadas”

Uno de los puntos más críticos de la protesta lo protagonizan las madres transitadas de Córdoba. Este grupo, conformado por mujeres que pasaron de atender en sus hogares a prestar servicios en los CDI bajo la promesa de mejores condiciones, denuncia un grave incumplimiento.

“No existen garantías para la continuidad de nuestros servicios en los centros donde fuimos asignadas. Nuestra estabilidad familiar y la de los niños que cuidamos está en juego”, señalaron voceras durante el plantón.

Llamado urgente al Gobierno Nacional

Ante la falta de soluciones a nivel local, el gremio ha escalado su petición directamente al presidente Gustavo Petro. Las trabajadoras exigen que el Gobierno del Cambio cumpla con las promesas de formalización y estabilidad, asegurando los recursos necesarios para que la atención a la primera infancia no sufra recortes que amenacen el tejido social del departamento.

Mientras se espera una respuesta oficial por parte de la dirección del ICBF, las madres y familias aseguran que mantendrán la presión hasta obtener garantías de continuidad laboral y de atención para los menores.