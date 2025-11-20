Un caballo murió y otro resultó herido durante una cabalgata en las ferias de San Gil (Santander)

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

La muerte de un caballo y las lesiones de otro durante las cabalgatas de San Gil volvieron a abrir el debate sobre el maltrato animal en este tipo de eventos y la responsabilidad de los gobiernos locales.

Ese fue el saldo que dejaron las cabalgatas del primero de noviembre en San Gil, Santander.

Esto ocurrió pese a las advertencias que la Procuraduría Provincial de Instrucción le hizo a la Alcaldía de San Gil, recordándole su obligación legal de garantizar la protección animal durante estos eventos.

La senadora del partido Alianza Verde, Andrea Padilla, cuestionó la respuesta del alcalde de San Gil, Édgar Pinzón, quien, según ella, desestimó el llamado de la Procuraduría, asegurando que se trataba de una actividad privada y que la entidad “no debía meterse”.

“Por eso, oficiamos inmediatamente a esa misma Procuraduría que ya nos informó que iniciará las indagaciones previas contra los servidores públicos de la alcaldía de San Gil, que tengan responsabilidad en esta tragedia. Le recordamos al Alcalde: es su obligación legal hacer la ley en la legislación de protección animal”, enfatizó la senadora del verde.

Por su parte, la Alcaldía Municipal sacó un comunicado oficial en el que informaban que el evento fue una actividad privada, organizada por un particular.

“La administración municipal no tiene injerencia en la planeación ni en la ejecución del evento, por lo que la información que circula en redes sociales atribuyendo su organización a la Alcaldía es falsa”, se lee en el comunicado.

Padilla insistió en la urgencia de avanzar en el proyecto de ley que busca prohibir las cabalgatas en el país, al señalar que estos hechos muestran una vez más el nivel de riesgo y maltrato que generan.