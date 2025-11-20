Ministro de Salud anuncia inversión por más de $110 mil millones para red hospitalaria de Santander

Bucaramanga

Dentro del marco de la rendición de cuentas de la Contraloría General de la República, que se realizó este miércoles 19 de noviembre en Bucaramanga, el ministro de salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, confirmó la destinación de recursos para el Hospital Universitario de Santander, Hospital de San Gil y adquirió nuevos compromisos con el Hospital del Magdalena Medio.

Los recursos para el Hospital Universitario de Santander estarían dirigidos para la operación total de áreas como ginecología, obstetricia y pediatría, así como la asignación inicial de más de $33 mil millones para el proceso de formalización del personal de este mismo Hospital.

“Ginecología, obstetricia y pediatría, los servicios que cierran las clínicas privadas porque no es rentable, las cierran porque no es rentable. Aquí no se puede cerrar porque no sea rentable. Lo que valga tiene que hacerlo el hospital público. 12 mil millones de pesos, quedan 33 mil 780 millones de pesos. Con eso, señor Cotalor, y con su venia y con la del doctor Zuluaga que también entonces él sigue sus directrices, formalizar a los trabajadores, 33 mil. Dice que no hay plata para formalizar los trabajadores, pues le vamos a dar 33 mil 780 millones de. Para que inicie la formalización, señor gerente. Y todavía a usted le falta una plata de inmigrantes que tiene que auditárselo a la gobernación. Si me lo audita antes del 15 de diciembre, le doy otros 30 mil millones de pesos y seguimos viendo a ver qué más le podemos.

sobre la destinación de estos recursos el ministro agregó que también existirá el giro para suplir la deuda de la atención a población migrante.

A su vez y luego de una reunión con el ministro de salud, Edwin Prada, secretario de salud de Santander confirmó que el ministro se comprometió a asignar alrededor de $50 mil millones en vigencias futuras para retomar la obra del Hospital de San Gil y que se asumieron compromisos para la asignación de recursos del Hospital del Magdalena Medio...

Adicional a estos a anuncios el secretario de salud departamental agregó que el Gobierno Nacional también aprobó $21 mil millones para la adquisición de un acelerador lineal, un equipo de última tecnología para el tratamiento de patologías oncológicas en el Hospital Universitario de Santander (HUS).