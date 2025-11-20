Tragedia de Armero: El renacer entre las cenizas

Hace 40 años la erupción del volcán Nevado del Ruiz, sepultó a Armero y afectó a otros departamentos como Caldas y Tolima. Armero, que estaba ubicada a unos 50 km del volcán, fue destruida, en esta tragedia muriendo más de 20.000 personas. Los daños fueron estimados en 7000 millones de dólares, una quinta parte de lo que representaba el producto interno bruto colombiano de 1985.

Los esfuerzos por rescatar a la mayor cantidad de gente posible, fueron insuficientes, aún hoy 40 años después, siguen surgiendo muchas versiones con gente desaparecida, de cómo se pudo haber evitado la tragedia y muchos otros interrogantes que están sin resolver.

Años más tarde, la reconstrucción de Armero fue un proceso complejo marcado por la corrupción, la ineficiencia y la falta de planificación. La entidad Resurgir, creada por el gobierno para manejar la ayuda, se vio sobrepasada por la gran cantidad de personas que reclamaban ser damnificados, mientras que los verdaderos sobrevivientes enfrentaron dificultades. El estado reconoció el suceso a través de la ley 1632 de 2013, que busca reconstruir la memoria histórica y mejorar la calidad de vida en el municipio, ahora llamado Armero-Guayabal. Se han creado memoriales y parques, como el Parque Nacional Temático Jardín de la Vida, como parte de la recuperación de la memoria y el impulso a la economía local.

En 1986, el Estado definió que la nueva cabecera municipal de Armero fuera Guayabal, y el lugar fue renombrado como Armero Guayabal.

Armero-Guayabal:

Armero como pueblo, no se reconstruyó debido al riesgo volcánico que representa. La zona original es ahora un cementerio natural con ruinas y un parque temático llamado Jardín de la vida que busca preservar la historia, mientras que el municipio administrativo se mudó a Armero Guayabal.

Armero Guayabal se encuentra ubicado en la parte centro-occidente del municipio de Armero lo cruza la carretera nacional, el municipio de Armero está enclavado en la vertiente oriental de la Cordillera Central de Colombia, en un amplio valle formado por los ríos Lagunilla, Sabandija, Cuamo y Magdalena, toma sus aguas de las cimas nevadas del Nevado del Ruiz y de la Cordillera Central.

Turismo:

Hoy la población de Armero-Guayabal busca posicionarse como un lugar para el turismo cultural, científico y religioso que preserva la historia del municipio y la memoria de las víctimas.

Mensualmente, hasta el municipio llegan unos 3.000 visitantes interesados en conocer la historia detrás de la tragedia. A través de recorridos turísticos, muchos viajeros visitan las ruinas y los lugares más emblemáticos en honor a las víctimas y al pueblo desaparecido. Incluso se han consolidado espacios como el Centro de Visitantes de Armero, la estrategia Territorio Biocultural, asociaciones como Fedearmero y grupos organizados de guías que ofrecen sus servicios turísticos.

Sitios históricos y culturales:

Campo Santo: Un lugar conmemorativo del desastre de 1985, marcado por una gran cruz de cemento y un ambiente de respeto. Fue declarado lugar de honra por el Papa Juan Pablo II.

Casa Museo Alfonso López Pumarejo: Espacio dedicado a la historia y al legado del expresidente Alfonso López Pumarejo.

Museo del Río Magdalena: Un museo que documenta la historia y la importancia del río en la región.

Parque principal: El corazón del municipio, donde se realizan eventos culturales y es un punto de encuentro para la comunidad.

