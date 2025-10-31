Armero, 40 años después: un homenaje construido entre gobiernos y comunidad

Tolima

En diálogo con Caracol Radio, el alcalde de Armero Guayabal, Mauricio Cuéllar, destacó el trabajo conjunto que lograron el Gobierno nacional, la Gobernación del Tolima, su administración y las víctimas para organizar la agenda que conmemorará los 40 años de la Tragedia de Armero.

Si bien la fecha principal de conmemoración será el 13 de noviembre, se prevé una agenda de 15 días con diversas actividades como:

La visita del nuncio apostólico en Colombia, arzobispo Paolo Rudelli, quien oficiará la misa principal a las 11:00 de la mañana.

Lluvias de pétalos de la Fuerza Aeroespacial Colombiana.

Muestras de las Escuelas de Oficiales de la Policía y del Ejército Nacional.

Podas de las ruinas.

Carrera atlética.

Estas actividades se cumplirán en horas de la mañana y, posteriormente, se realizará un acto protocolario con el presidente Gustavo Petro, quien se prevé intervenga en las Ruinas de Armero a las 4:00 de la tarde.

“Llevamos cerca de ocho mesas técnicas para que, con el Gobierno nacional, departamental y municipal, podamos acordar una sola agenda, teniendo el respeto necesario por las conmemoraciones tradicionales que se harán desde las 7:00 de la mañana hasta las 12:00, y luego, desde las 2:00 de la tarde, la agenda de gobierno”, detalló el alcalde Cuéllar.

El mandatario local también destacó al director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, Carlos Carrillo, a quien calificó como “padrino” o principal interlocutor con el Gobierno Petro para lo que será la conmemoración de Armero.

“Él está apalancando la fase 2 y la terminación del Parque a la Vida, que llevaba detenido por tanto tiempo y que hace parte del marco de la Ley de Honores 1632 de 2013, con la cual el Gobierno nacional busca rendir homenaje a la extinta ciudad de Armero”, manifestó Cuéllar.

Además, el alcalde resaltó el trabajo del secretario de Cultura y Turismo del Tolima, Alexander Castro, por su acompañamiento y articulación con las víctimas y el Gobierno nacional.