Polémica por la agenda del gobierno Petro para conmemorar los 40 años de la Tragedia de Armero

Tolima

Malestar entre algunos sectores ha generado las actividades que tiene previstas el gobierno del presidente Gustavo Petro para conmemorar los 40 años de la tragedia de Armero, que si bien tendrá su evento central el 13 de noviembre, cuenta con una programación de 15 días.

Así lo indicó el secretario de Cultura y Turismo del Tolima, Alexander Castro, quien pidió respeto por la memoria de las víctimas y sus familiares, ya que algunas actividades previstas no corresponderían a la conmemoración de un episodio tan sensible.

“Ellos (el Gobierno nacional) tienen una programación de 15 días, con celebraciones, carreras atléticas, poda de las ruinas y un gran evento protocolario que se realizará el 13 de noviembre. Nosotros, como Gobernación del Tolima, lo que hemos hecho es concurrir, porque consideramos que hay que respetar a las víctimas”, expresó Castro.

El funcionario también señaló que las actividades del Gobierno nacional habrían alterado la programación que las víctimas construyeron durante los últimos ocho meses.

“Ojalá que el Gobierno nacional respete lo que las víctimas de esta tragedia han hecho durante 39 años y concurra a esa conmemoración como lo hace el Gobierno departamental, con el mayor grado de aprecio, respeto y admiración por los armeritas sobrevivientes”, enfatizó.

La visita del presidente Petro

El alcalde de Armero Guayabal, Mauricio Cuellar, reveló que la conmemoración de los 40 años de la tragedia de Armero contempla la visita del presidente Petro y del nuncio apostólico, el arzobispo Paolo Rudelli.

“Vamos a tener por primera vez en esta conmemoración al nuncio apostólico, que es un delegado del Papa, en la misa central de las 11:00 de la mañana. Dentro de la agenda, a las 4:40 de la tarde, está previsto que el señor presidente Gustavo Petro esté en Armero con nosotros, y esperamos que traiga muy buenas noticias de inversión para nuestro municipio”, manifestó Cuellar.

El alcalde coincidió con el secretario de Cultura en los cambios de última hora que tuvieron que implementar en la agenda de la conmemoración por órdenes del Gobierno nacional.