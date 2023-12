Contratistas de "Miradas" denuncian que ni les pagan, ni les contestan en la Alcaldía

Medellín

Contratistas del Festival Miradas que se realizó en noviembre en Medellín denuncian que la Secretaría de Cultura de la ciudad ni les paga lo que les debe en honorarios por sus servicios prestados, ni les contestan el teléfono.

Catalina Arroyave, quien prestó sus servicios de curaduría al festival durante cerca de 6 meses le contó a Caracol Radio el drama que vive.

“Lo que nos está sucediendo es que desafortunadamente muchos de nosotros empezamos a trabajar desde mayo en el festival. Yo, por ejemplo, como curadora, vi más de 150 películas durante todo este tiempo porque eso es un proceso sumamente cuidadoso que hacemos. Los contratos el año pasado, por ejemplo, llegaron en noviembre durante las fechas del festival, pero este año los contratos no llegaron. Y además de no llegar los contratos, no llegaron los pagos. Estamos a 10 días de que se acabe el año y somos muchos los afectados por esta situación que estamos sumamente preocupados porque puede ser que estos pagos no lleguen porque además de que se está acabando el año, se está acabando la administración”, lamentó la señora Arroyave.

En similar situación se encuentra Daniela Otálvaro, divulgadora de Arte de la ciudad, a quién tampoco le dan explicaciones sobre lo que está pasando.

“Era crear cuatro contenidos para redes sociales, para hablar acerca de las selecciones oficiales de las películas, como selección oficial de largometrajes latinoamericanos o cortometrajes colombianos. Estos contenidos que son cuatro, estaban pactados para que se pagara un millón de pesos por ellos y dentro de las cosas que se nos habían dicho era tendríamos un contrato con una empresa que se llama Buró, ese contrato nunca pasó, nunca se dio y también otra cosa que nos decían era que se iba a pagar antes del 31 de diciembre”, rememoró Daniela.

Camila Cabello, artista emergente de la ciudad se siente estafada al recordar que comprometió su nombre con varios proveedores para cumplirle a la Secretaría de Cultura y al Festival, partiendo de la buena fe y seriedad que debió tener la Administración de Medellín.

“En mi caso mi obra implicaba una instalación física que costaba de 3 a 4 millones de pesos y el resto de dinero, porque eran siete, los pusimos en horarios de las personas que trabajamos allí. Performance, son dos bailarinas, eran tres músicos, una montajista, una moralista, somos cinco o seis artistas trabajando en un solo proyecto con una sola convocatoria de siete millones de pesos, realmente no es mucho dinero si uno se pone a ver a grandes rasgos, pero para nosotros es demasiado dinero siendo artistas emergentes, independientes”, aseveró Cabello.

Finalmente, Juan David Bermúdez, líder de procesos de Frecuencia Gamer lamentó la única respuesta, no oficial que han recibido sobre la situación.

“La noticia que recibimos el 20 de diciembre durante una reunión con otros proveedores del festival y organizadores resultó sumamente desalentadora. Se nos informó que la Secretaría de Cultura no contaba con los fondos necesarios debido a la falta de vinculación de la Fundación EPM, argumentando que al no haber aportado recursos para los eventos carecían de los medios para cumplir con los compromisos económicos adquiridos.

Alcaldía responde

A través de un comunicado, la administración distrital habló sobre las acciones que están emprendiendo para atender la situación:

1. La administración Distrital dispuso, en los tiempos oportunos, la planeación y gestión administrativa para la ejecución técnica y operativa del Festival en el 2023.

2. La información que circula en redes sociales y medios de comunicación está siendo analizada para encontrar las causas que llevaron el tema hasta este punto y dar una respuesta de cara a la ciudadanía acorde a las competencias de la administración.

3. La administración Distrital, en la actualidad, no tiene ninguna obligación contractual con ninguno de los reclamantes.

4. Con los contratistas de la entidad que tenían a su cargo el Festival, se ha tenido una serie de reuniones donde se ha tenido la claridad de que esta no es una responsabilidad directa del Municipio de Medellín, ya que no se tiene ningún vínculo contractual con los reclamantes.

Cabe resaltar que el señor Álvaro Narváez presentó su carta de renuncia al cargo el pasado 20 de diciembre, misma que se hará efectiva este viernes 22 de diciembre.