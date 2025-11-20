Olga Lucía Claros salió del cargo de viceministra de Política Criminal del Minjusticia

La mañana de este jueves 20 de noviembre, el Gobierno Nacional confirmó la salida de Olga Lucía Claros Osorio del cargo de viceministra de Política criminal del ministerio de Justicia y el Derecho.

La jurista, quien fue nombrada por el exministro Eduardo Montealegre y a quien tenía como principal reto sacar adelante la política de Paz Total junto al marco legal para el sometimiento a la justicia, salió del cargo luego de que el Departamento Administrativo de la Presidencia le pidiera la renuncia.

Marcela Tovar, directora de Política de Drogas y quien nombrarían nueva embajadora ante la ONU y Viena, estará como viceministra encargada.

Lea más información: Gustavo Petro designó como nuevo ministro de Justicia encargado a Andrés Idárraga

En encargo también asumió el actual secretario de Transparencia, Andrés Idárraga el puesto de titular de la cartera, luego de que el expresidente de la Corte Suprema de Justicia, César Julio Valencia Copete, declinara asumir el cargo por inconvenientes con su salud.

Desde el pasado 27 de octubre, cuando se firmó el decreto por medio del cual se aceptó la renuncia de Eduardo Montealegre, sigue vacante el puesto de quien se convertiría en el cuarto titular de la cartera de Justicia del Gobierno Petro para los nueve meses que restan- y tras la salida, primero, de Néstor Osuna, y luego, de Angela María Buitrago-.

Lea más información:César Julio Valencia Copete rechaza designación para ser ministro de Justicia y el Derecho