“Nos dieron gato por liebre con la paz y la corrupción”: Juan Pablo Calvás sobre libro contra Petro

“Un candidato que se presentaba como una liebre terminó convirtiéndose en un gato”. Con esta contundente metáfora, Juan Pablo Calvás, periodista de La W, presentó en Caracol Radio su libro ‘Nos dieron gato por liebre’, una investigación que documenta lo que considera el incumplimiento sistemático de las promesas del presidente Gustavo Petro.

Según esto, Calvás comentó que el punto de inicio de su libro radica en el escenario donde un candidato que se presentaba como liebre, terminó convirtiéndose en gato, donde el 7 de agosto durante su discurso inaugural, Petro habló acerca de, por ejemplo, como iba a terminar con la corrupción, y luego de que los colombianos creyeron y confiaron en que la figura política cumpliría con su palabra, se encontraron con una realidad diferente.

Por otro lado, acerca de la experiencia de Calvás ejerciendo su labor como periodista en los medios públicos, comentó que un capítulo completo se encuentra dedicado a este tema. Donde reveló que durante su paso en el sistema de medios públicos de Colombia RTVC, realizó una medición de los noticieros que allí se realizaban, donde se encontró que en la televisión pública, se emitían diferentes noticieros los cuales le dedicaban 20 minutos a hablar a favor del gobierno y cero minutos a voces en contra.

