Gobierno asigna $100.000 millones para subsidio a tasa de interés de jóvenes con créditos educativos

El Ministerio de educación asignará 100.000 millones de pesos para subsidiar la tasa de interés de jóvenes con créditos educativos para la vigencia del 2025 y 2026.

Con esto se condonarán cerca de 1.200 créditos de capital e intereses a estudiantes que tienen vinculación con el ICTEX y 1.200 estudiantes que entraron en mora.

Este anunció se dio tras el primer encuentro con los congresistas citantes al debate de control político sobre la entidad, el cual se consolidará como un mecanismo permanente de trabajo conjunto con el congreso para construir soluciones estructurales que fortalezcan no solo el acceso al crédito, sino también garantizar la permanencia y pertinencia de la educación superior en los territorios.

La asignación de dichos recursos empezó a evaluarse el pasado 21 de octubre, cuando el viceministro de hacienda, Leonardo Pazos, informó que se tenía previsto levantar una partida aplazada del presupuesto por este monto.