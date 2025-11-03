Aumentan accidentes en motocicletas durante el fin de semana

Accidente de tránsito que terminó con una moto tirada en el suelo, junto a un carro (Getty Images)

Cúcuta

La siniestralidad en la ciudad y en el área metropolitana sigue creciendo cómo consecuencia de los hechos que se presentan en la conducción y colisión de motocicletas en esta zona del país.

Las autoridades han venido reportando hechos en los que están comprometidos estos vehículos en accidentes por exceso de velocidad u en hechos que son materia de investigación.

Yes que este panorama deja más de tres personas muertas y por lo menos ocho heridos durante las últimas horas.

El epicentro de estos accidentes se han registrado en la Ciudadela Juan Atalaya, Avenida Las Américas y el caso más reciente en el municipio de El Zulia.

En este último caso, cuatro personas resultaron heridas por el choque de varias motocicletas en actividades de esparcimiento de sus conductores en ese municipio.

El hospital regional ha reportado un incremento en el número de accidentes que comprometen una alta atención en cirugías a través del área de ortopedia y traumatología derivado de este complejo panorama.

La situación tiene hacer más preocupante cuando la ciudad adolece de policía de tránsito y transporte y se intenta conjurar con la puesta en marcha de un grupo de alférez en medio del mal comportamiento y falta de civismo de algunos conductores de motocicletas.