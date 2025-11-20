Dos hombres fueron robados en motel de Bogotá: denuncian pérdidas por más de 50 millones de pesos

Bogotá D. C.

Dos hombres denuncian haber sido víctimas de un robo por más de 50 millones de pesos en un motel ubicado en el oriente de Bogotá en la localidad de Chapinero, a donde fueron con tres mujeres que conocieron durante la misma noche de los acontecimientos en un bar.

Los hechos habrían ocurrido el pasado viernes 14 de noviembre. Los hombres relatan que se encontraban en un bar del norte de Bogotá, donde fueron seducidos por tres mujeres, con quienes entablaron una conversación en el lugar.

Previamente, jugaron un partido de fútbol con algunos compañeros de su trabajo en horas de la noche; luego, decidieron ir al establecimiento: allí consumieron bebidas alcohólicas.

Según los denunciantes, las mujeres les habrían propuesto tener un encuentro sexual en un motel de Chapinero. Comentan que su grupo estaba compuesto por tres hombres, pero uno de ellos se fue antes de ir al motel.

Las mujeres habrían insistido en que aceptaran la propuesta: "las chicas dicen que qué hay para hacer, que hiciéramos algo diferente, que si queríamos vivir una noche buena“.

Los hombres reconocen que “estábamos bastante tomados, por ende, no éramos racionales en nuestras decisiones (...) realmente no sabemos cómo resultamos en ese motel“.

Las presuntas víctimas habrían perdido el conocimiento: amanecieron hurtados

Ya en el lugar, afirman haber perdido el conocimiento: “Estoy seguro que me tuvieron que haber drogado”, dice uno de ellos. No obstante, esta persona se tomo exámenes en Medicina Legal al día siguiente y el resultado fue negativo: "el doctor me explica que probablemente las drogas que ellas utilizaron eran de corta duración“.

Se despertaron sobre las 10 de la mañana del sábado; en ese momento se dieron cuenta de que habían sido hurtados: no tenían sus teléfonos celulares y les habrían sustraído unos 500 mil pesos en efectivo.

Posteriormente, de regreso a sus hogares, realizaron algunas llamadas para bloquear sus cuentas bancarias, pero ya habían sido realizadas transacciones por unos 50 millones de pesos.

Al consultar en la recepción del motel por el paradero de las mujeres, les habrían dicho que llamaron a la habitación sin notificar alguna anormalidad: “hubiéramos podido ser víctimas de un asesinato, de algo mucho más grave y simplemente (las presuntas atracadoras) salen como si nada".

Los denunciantes agregan que, de acuerdo con las grabaciones de las cámaras de seguridad a las que tuvieron acceso, las mujeres se despidieron de las recepcionistas como si se conocieran.

Estos hombres afirman haber interpuesto una denuncia ante la Fiscalía sobre el robo y buscan respuestas de las autoridades.