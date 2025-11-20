Ataque al Batallón de Alta Montaña en El Espino genera alerta en el norte de Boyacá

El Espino

El Batallón de Alta Montaña, ubicado en El Espino, fue atacado, al parecer, por integrantes de la columna José David Suárez del autodenominado Ejército de Liberación Nacional (ELN). Según información preliminar, el ataque habría iniciado con detonaciones realizadas mediante drones.

Horas después, en hechos que aún son materia de investigación por parte de las autoridades, resultó herida la esposa del comandante de la estación de Policía de Chiscas, municipio ubicado a tan solo 30 minutos de El Espino.

El ataque se registra un día después de que el ELN se atribuyera el atentado contra el Cantón Militar Gustavo Rojas Pinilla, en Tunja, donde opera el Batallón Bolívar. En ese mismo comunicado, el grupo armado aseguró que la acción en la capital boyacense fue una represalia por las operaciones que el Ejército ha adelantado en esta zona del departamento.