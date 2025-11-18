ELN afirma haber atacado con volqueta explosiva la Segunda Brigada del Ejército en Tunja

Durante los allanamientos que hizo la Policía Nacional a una bodega y una vivienda en Tunja se encontró material probatorio del intento de atentado al Batallón Bolívar.

Un comunicado atribuido al Ejército de Liberación Nacional (ELN), difundido este 18 de noviembre, asegura que un comando de esa organización ejecutó un ataque con explosivos contra las instalaciones del Batallón Bolívar, sede de la Segunda Brigada del Ejército Nacional, en Tunja, Boyacá. Según el texto y video, la acción habría sido realizada, como fue evidente, con una volqueta artillada que contenía 24 cargas explosivas y fue lanzada contra la base militar durante todo la mañana del pasado 8 de noviembre, dejando daños parciales en la infraestructura.

El grupo armado ilegal afirmó que la operación fue planeada por unidades del Estado Mayor Nacional y el Frente de Guerra Oriental, y sostuvo que se ejecutaron protocolos para evitar afectaciones a la población civil que reside cerca de la guarnición militar. De acuerdo con el comunicado, las unidades que participaron en el ataque se habrían replegado “sin novedad”.

El ELN señaló que el ataque sería una respuesta a operaciones militares que atribuye a la Segunda Brigada en zonas rurales de Boyacá y otras áreas del oriente del país. El comunicado concluye reiterando su posición frente al conflicto armado.