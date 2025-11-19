Gobernación de Boyacá rechaza y responde al comunicado del ELN sobre atentado en Tunja

La Gobernación de Boyacá anunció que reforzará su presencia institucional en el norte del departamento, luego de que el ELN afirmara que el atentado ocurrido en Tunja fue una represalia por las acciones del Ejército en esa zona.

La Gobernación de Boyacá se pronunció este lunes 18 de noviembre tras la difusión de un comunicado y un video atribuidos al Ejército de Liberación Nacional (ELN), en los que ese grupo armado ilegal asegura haber ejecutado el ataque con explosivos contra el Batallón Bolívar, sede de la Primera Brigada del Ejército Nacional, en Tunja, el pasado 8 de noviembre.

Según el mensaje divulgado por esa organización, la acción perpetrada con una volqueta artillada que contenía 24 cargas explosivas, lanzadas contra la base militar durante la mañana del ataque, generando daños parciales en la infraestructura. El ELN indicó que la operación fue planeada por unidades del Estado Mayor Nacional y del Frente de Guerra Oriental, y afirmó que se habrían implementado protocolos para evitar afectaciones a la población civil ubicada en los alrededores de la guarnición militar. También señalaron que los responsables se replegaron “sin novedad”.

Ante estas declaraciones, la Gobernación de Boyacá reiteró su rechazo absoluto a las acciones terroristas y aseguró que el ataque constituye una amenaza directa contra la seguridad y la institucionalidad del departamento. Alejandra Pico, secretaria de Gobierno de Boyacá, afirmó que el Estado mantiene el control territorial y que no permitirá que estos hechos intimiden a la ciudadanía. “Desde la Gobernación respaldamos plenamente a nuestra Fuerza Pública. Este ataque, que ahora el ELN intenta justificar como respuesta a operaciones militares, no tiene ninguna legitimidad. En Boyacá no cederemos un solo centímetro a los violentos”, señaló la funcionaria.

La secretaria también recordó que, desde junio, el departamento ha fortalecido la presencia estatal en zonas estratégicas mediante ampliación de tropas y acciones operativas conjuntas entre Ejército y Policía. “La seguridad de los boyacenses es nuestra prioridad. Seguiremos avanzando con medidas coordinadas para blindar el territorio y proteger a las comunidades”, agregó.

La Gobernación anunció que continuará con los consejos de seguridad y las acciones articuladas para mantener la tranquilidad en los 123 municipios del departamento, reiterando que ninguna organización ilegal impondrá su agenda mediante atentados o amenazas.