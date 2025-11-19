Toros del Valle, listos para encender la semifinal ante Cimarrones esta noche

El ambiente en Cali vuelve a respirar baloncesto de alto voltaje. Toros del Valle inicia esta semana su travesía en las semifinales de la Liga de Baloncesto Profesional, una instancia en la que chocará con Cimarrones del Chocó, equipo que llega impulsado tras superar a Caribbean en un intenso play-in.

La llave, definida al mejor de cinco juegos, entregará un boleto directo a la gran final, y los vallecaucanos buscarán aprovechar su fortaleza en casa en los dos primeros compromisos: miércoles 19 y jueves 20 de noviembre, ambos a las 6:30 p. m. en el Coliseo Evangelista Mora. Después, la contienda se realizará en Quibdó para completar la serie.

Un líder con hambre de triunfo

Toros arriba a esta etapa respaldado por una campaña sobresaliente: terminó la fase regular como líder absoluto, un logro que marca un capítulo inédito para la institución y que, además, le dio tiempo para recuperar energías mientras se definía su rival.

El entrenador Bernardo Fitz González se mostró satisfecho por la evolución del grupo y por el carácter que ha construido el equipo durante toda la temporada. Para él, el éxito no es coincidencia, sino producto de un modelo claro: “Muy contento con el equipo. Está trabajando duro en estos días de receso. Hemos tenido dos prácticas al día para prepararnos para cualquier contrincante. Lo que nos ha hecho ganar juegos es nuestra defensa, lo que trabajamos en la pretemporada: conceptos, hábitos y la disciplina en cada detalle”

El coach resaltó no solo el rendimiento deportivo, sino el crecimiento humano de sus dirigidos. “Lo más importante es que estos muchachos salgan adelante, que cada día sean mejores dentro y fuera de la cancha. Han crecido mucho individualmente y como equipo”.

La boletería ya está disponible y sus precios van desde $20.000 (general) hasta $40.000 (VIP). La organización espera un respaldo masivo en este arranque de serie, clave para tomar ventaja y acercarse al sueño de disputar la gran final.