En Cali instala nuevas cámaras de fotodetección para frenar la siniestralidad y apoyar la seguridad

La ciudad dio un paso clave en su estrategia para reducir la siniestralidad y mejorar la seguridad con el inicio de la instalación de 30 nuevas cámaras de fotodetección electrónica.

Estas hacen parte de los 42 puntos aprobados por la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) tras evidenciar un incremento sostenido de accidentes graves en varios sectores.

Los dispositivos buscan reforzar el control en zonas donde aumentaron los choques por exceso de velocidad, invasión de carriles y cruces imprudentes. La iniciativa hace parte de las metas del Plan de Desarrollo y del Plan Integral de Movilidad Urbana (PIMU).

Además, la administración distrital utilizará estas tecnologías como soporte para vigilancia urbana, integrándolas al sistema de seguridad local.

Análisis técnico

El gerente encargado de EnRuta, ingeniero Cristhián Londoño, recordó que el contrato interadministrativo renovado en 2023 obliga a instalar nuevos equipos para fortalecer la autoridad en las vías.

Los puntos seleccionados se definieron tras un análisis técnico de la siniestralidad de los últimos tres años, que evaluó accidentes fatales, lesionados y daños a infraestructura.

Cuando los indicadores superan los límites permitidos, la ANSV autoriza la fotografía electrónica como medida preventiva.

“Se trata de zonas donde la estadística es clara: se deben intervenir para proteger vidas”, afirmó el funcionario.

Tecnología para movilidad

Las nuevas cámaras permitirán detectar infracciones como exceso de velocidad, cruce en rojo e invasión del carril del MIO, lo que ayudará a mejorar la velocidad operativa del sistema y la movilidad general.

También enviarán alertas tempranas sobre vencimientos de SOAT y revisión técnico-mecánica, fortaleciendo el control vehicular.

En materia de seguridad, los equipos se integrarán al Sistema Integrado de Videovigilancia Estratégica, articulado con la Secretaría de Seguridad, el CAD de la Policía y las cámaras del MIO para ampliar la capacidad de respuesta ante incidentes.

Apuesta por reducir muertes en las vías

Las autoridades esperan que la combinación de control electrónico, información en tiempo real e inteligencia artificial permita reducir lesiones, muertes y daños al mobiliario urbano.

Según EnRuta, la instalación se complementa con la campaña distrital “¡Pénsala, Vé!”, que promueve comportamientos responsables en la vía.