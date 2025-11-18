Gobernadora exige al Gobierno informar quiénes serán los nuevos interventores de las EPS

Gobernadora del Valle alerta por cerres en EPS y las afectaciones que estos generan en los usuarios.

La gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, exigió al Gobierno nacional información inmediata sobre los nuevos interventores de las EPS intervenidas por la Superintendencia Nacional de Salud.

La solicitud surge luego de que algunas clínicas suspendieran servicios para afiliados, generando incertidumbre y mayores riesgos para los usuarios.

Según la mandataria, la falta de claridad en los cambios de interventores ya está produciendo el cierre de atenciones en instituciones clave, como las que atienden a los usuarios de la Nueva EPS.

Toro advirtió que estos relevos, que se dan con frecuencia, afectan directamente la capacidad de respuesta de las EPS y la continuidad de los servicios médicos esenciales.

“Los pacientes no pueden seguir pagando las fallas administrativas”

La gobernadora señaló que la variación constante de interventores genera retrasos en citas y pone en riesgo tratamientos vitales, especialmente para usuarios con enfermedades crónicas como cáncer o diabetes.

“Quienes se perjudican más son los pacientes oncológicos, las madres embarazadas, y eso es precisamente lo que queremos evitar”, reiteró.

Por ello, pidió al Gobierno nacional coordinar de manera urgente una mesa de trabajo que permita identificar a los nuevos interventores y definir rutas claras de atención.

También solicitó que se formalicen contratos con clínicas como Occidente y Versalles, con el fin de garantizar la continuidad del servicio.

Deudas de Gobierno nacional

María Cristina Lesmes, secretaria de Salud del Valle, advirtió que la crisis se profundiza por la deuda del Gobierno nacional, que asciende a cerca de $3 billones con la red pública y privada.

La funcionaria explicó que este incumplimiento afecta la operación de instituciones hospitalarias, poniendo en riesgo la prestación de servicios esenciales para poblaciones vulnerables.

Lesmes insistió en la necesidad de implementar mesas de trabajo que permitan aliviar la presión financiera y garantizar atención sin interrupciones.

Seguimiento

Mientras se normaliza la operación de las EPS intervenidas, la Gobernación del Valle aseguró que seguirá monitoreando de manera permanente la prestación del servicio en clínicas y hospitales.

La administración departamental reforzará la atención con acciones como la desconcentración de servicios, que ya ha permitido que 14.106 vallecaucanos reciban atención especializada directamente en sus municipios.