Colombia campeona de natación de carreras en la Copa Pacífico y Julio Maglione en Bolivia
La delegación acumulo un total de 55 medallas tricolores en la Pacifico y 39 medallas totales en la Copa Julio Maglione
La delegación colombiana se coronó campeona de la Copa Pacífico y la Copa Julio Maglione que se realizó en el Complejo Acuático de Cochabamba, Bolivia. Y los vallecaucanos David Uribe e Isabella López brillaron con su aporte en la medalleria.
En la Copa Pacifico Colombia finalizo primera con 25 oros,21 platas, 9 bronces 568 pts, le siguen Argentina y en la tercera posición esta Perú.
En esta copa David Uribe consiguió una medalla de oro en 100 m mariposa juvenil B, una plata en 200 m mariposa e isabella Lopez logró 2 platas, una en 100 m pecho juvenil A y la otra en 200 m pecho.
La clasificación general finalizo así:
- Colombia – 568 pts
- Argentina – 542 pts
- 3º Perú – 373.5 pts
Y en la copa Julio Maglione, Colombia sumo 19 oros, 12 platas y 8 bronces. Le siguen en el podio argentina y Brasil. Aquí David Uribe sumo 1 bronce en 100 m mariposa y una plata en 200 m mariposa