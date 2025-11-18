Colombia campeona de natación de carreras en la Copa Pacífico y Julio Maglione en Bolivia

La delegación colombiana se coronó campeona de la Copa Pacífico y la Copa Julio Maglione que se realizó en el Complejo Acuático de Cochabamba, Bolivia. Y los vallecaucanos David Uribe e Isabella López brillaron con su aporte en la medalleria.

En la Copa Pacifico Colombia finalizo primera con 25 oros,21 platas, 9 bronces 568 pts, le siguen Argentina y en la tercera posición esta Perú.

En esta copa David Uribe consiguió una medalla de oro en 100 m mariposa juvenil B, una plata en 200 m mariposa e isabella Lopez logró 2 platas, una en 100 m pecho juvenil A y la otra en 200 m pecho.

La clasificación general finalizo así:

Colombia – 568 pts

Argentina – 542 pts

3º Perú – 373.5 pts

Y en la copa Julio Maglione, Colombia sumo 19 oros, 12 platas y 8 bronces. Le siguen en el podio argentina y Brasil. Aquí David Uribe sumo 1 bronce en 100 m mariposa y una plata en 200 m mariposa