SamaFest, un festival que busca posicionar a la ciudad como vitrina de creatividad y emprendimiento

Santa Marta

La capital del Magdalena se prepara para celebrar SamaFest – La Fiesta de lo que Somos, un festival que del 18 al 21 de diciembre reunirá en el Polideportivo a más de 140 emprendedores, artistas, diseñadores y cocineros en una muestra que busca consolidar a Santa Marta como un referente nacional de creatividad, cultura y economía naranja.

El evento, impulsado por la Alcaldía de Santa Marta a través de la Secretaría de Desarrollo Económico y Competitividad, ofrecerá experiencias gastronómicas, artísticas y musicales en un recorrido por pabellones abiertos al público:

Pabellón Gastronómico, cocineros locales presentarán propuestas que fusionan tradición caribeña e innovación culinaria con productos cultivados en la región.

Zona de arte y diseño para la exhibición de obras, accesorios y piezas artesanales que destacan la estética y la identidad samaria.

En el escenario 'Hecho en Santa Marta', diseñadores emergentes mostrarán colecciones inspiradas en los paisajes y colores del Distrito.

La Zona Musical reunirá a artistas locales, agrupaciones caribeñas y propuestas urbanas durante las cuatro jornadas del festival.

Según Carlos Jaramillo, secretario de Desarrollo Económico, esta apuesta consolida el modelo de ciudad creativa y competitiva que Santa Marta quiere proyectar al país. "Queremos que el país vea en Santa Marta un ejemplo de cómo la cultura y el emprendimiento pueden ser motores de transformación social y económica", afirmó.

En el marco de la estrategia Eventful, SamaFest incluirá actividades de formación y espacios para promover la mentalidad emprendedora, con conversatorios, talleres y conferencias a cargo de invitados nacionales; además de actividades familiares, presentaciones circenses, agenda académica y shows al aire libre con 30 artistas.

El festival también será el escenario para lanzar oficialmente el sello territorial ‘Hecho en Santa Marta’, que busca impulsar los productos locales en mercados nacionales e internacionales, garantizando su trazabilidad y calidad. “Santa Marta está lista para vivir la fiesta de lo que somos. SamaFest es el reflejo de una ciudad que cree en su gente, que transforma su economía y que celebra su identidad con orgullo”, agregó el secretario Jaramillo.