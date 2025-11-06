Recicladores de Santa Marta reciben dotación y triciclos para fortalecer la economía circular

Entrega de triciclos y dotaciones a recicladores durante el acto liderado por la Alcaldía en el Camellón de la Bahía

Santa Marta

Cooperativas de recicladores de Santa Marta recibieron una nueva dotación y triciclos por parte de la Alcaldía de Santa Marta, a través del Departamento Administrativo Distrital de Sostenibilidad Ambiental (Dadsa).

La iniciativa busca la dignificación del oficio del reciclador al mejorar sus condiciones laborales y fortalecer su papel dentro del sistema de gestión ambiental de la ciudad.

Le puede interesar: Todo está listo para la CELAC: anillos de seguridad, movilidad, logística y coordinación Distrital

Durante la jornada, la directora del Dadsa, Paola Gómez Bolaño, resaltó que “este es un paso hacia una Santa Marta más sostenible, donde reconocemos el valor de quienes, con su trabajo, contribuyen al cuidado del medio ambiente. Los recicladores son aliados fundamentales en la construcción de una ciudad limpia, verde y con oportunidades para todos”.

Por su parte, José Hademchy, representante de la Asociación de Recicladores del Magdalena (Asorremacol), destacó el impacto positivo del apoyo institucional. “Con estos triciclos y la dotación entregada podemos trabajar con más dignidad y eficiencia. Es la primera vez que sentimos un respaldo tan claro por parte de la administración distrital”, afirmó.

Le puede interesar: Santa Marta activa Alerta Amarilla Hospitalaria tras inicio de la IV Cumbre CELAC–UE

Evelin Manjarres, vocera de la cooperativa beneficiada, también expresó su agradecimiento y compromiso con la iniciativa. “Esto nos motiva a seguir adelante. Nuestro trabajo también cuida el planeta y gracias a este apoyo podemos hacerlo de manera más segura y organizada”, señaló.

Con esta entrega, la autoridad ambiental del Distrito busca consolidar un modelo de economía circular más justo y sostenible que reconozca la contribución social y ambiental de quienes diariamente promueven la limpieza, el aprovechamiento responsable de los residuos y la sostenibilidad de Santa Marta.