Ramiriquí abre exposición sobre la escultura gemela del primer presidente civilista de Colombia

La Casa del Balcón Rojo, en el centro histórico de Ramiriquí, abrió una exposición que rinde homenaje al expresidente José Ignacio de Márquez, figura política fundamental del siglo XIX y considerado el primer mandatario civilista de Colombia. La muestra, presentada por el arquitecto Eduardo Castro, destaca no solo la vida del prócer boyacense, sino también la relevancia histórica de su escultura, creada por el italiano Hugo Luisi en 1910. Castro explicó en Caracol Radio que esta obra funciona como un “vehículo simbólico y patrimonial” que permite comprender el aporte de Boyacá en la construcción institucional del país.

La escultura forma parte de un episodio singular: fueron importadas dos piezas idénticas, una destinada al Palacio de Justicia en Bogotá y otra al municipio de Ramiriquí. Con el paso del tiempo, ambas tomaron caminos históricos distintos. La instalada en la capital fue primero dañada durante el Bogotazo de 1948 y, décadas después, decapitada en la toma del Palacio de Justicia en 1985, convirtiéndose en un símbolo de la violencia política y de los desafíos del país para consolidar la paz. Hoy, aquella escultura mutilada reposa en el Museo Nacional como un testimonio silencioso de dos de los episodios más dolorosos del siglo XX colombiano.

En contraste, su gemela ubicada en Ramiriquí permanece en perfecto estado de conservación, lo que abre un interesante diálogo entre ambas piezas. Para Castro, este paralelismo evidencia cómo un mismo símbolo puede encarnar tanto la tragedia como la resiliencia, y permite comprender la presencia de José Ignacio de Márquez en diversos momentos críticos de la República. La muestra busca precisamente socializar esta relación dual entre conservación y memoria herida, y promover la reflexión sobre el patrimonio como herramienta para narrar la historia.

El arquitecto anunció además que este 19 de noviembre, a las tres de la tarde, se realizará en el museo la socialización del proyecto que busca declarar la escultura de Ramiriquí como Bien de Interés Cultural de carácter departamental. La actividad también invita a los visitantes a recorrer la Casa Márquez, lugar de nacimiento del expresidente y hoy sede del museo. Castro extendió la invitación a toda la comunidad para reconocer en esta pieza escultórica y en el edificio que la alberga un valioso legado material e inmaterial para Boyacá y para el país.