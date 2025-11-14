Juez avala preacuerdo entre la Fiscalía y Luis Carlos Barreto por corrupción en la UNGRD; hubo apelación

La juez 49 Penal del Circuito con Función de Conocimiento de Bogotá aprobó el preacuerdo suscrito entre la Fiscalía y el exsubdirector de conocimiento de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), Luis Carlos Barreto Gantiva.

A través de la negociación judicial el exfuncionario obtiene una rebaja de pena por los delitos de peculado agravado y soborno en actuación penal. Sin embargo, el abogado José Luis Moreno, defensor de Olmedo López, victima en este proceso, apeló la decisión.

“La decisión fusionó delitos, redujo el daño y desconoció jurisprudencia. Las víctimas, y el país, merecen una justicia seria, no beneficios injustificados”, señaló el penalista.

La juez entrara a estudiar el recurso que, de rechazarse este aval quedaría en firme y Barreto Gantiva sería condenado a 4 años, 9 meses y 15 días de prisión.

“En virtud de la negociación judicial, el exfuncionario (...) reintegró 100 millones de pesos con garantía de restituir 50 millones de pesos más representados en un bien inmueble. Estos dineros corresponden al dinero que recibió por planear, organizar y orientar hacía un contratista específico la orden de proveeduría 185 del 11 de octubre de 2023, que tenía por objeto el suministro de 40 carrotanques que llevarían agua potable a comunidades indígenas de La Guajira. Adicionalmente, a través de un abogado, ofreció 3.000 millones de pesos o el 5% del valor de un contrato a Sneyder Augusto Pinilla Álvarez, y señaló que podía entregar 10.000 millones de pesos a Olmedo de Jesús López, exsubdirector y director de la UNGRD, respectivamente, para que se retractaran ante la Fiscalía de las declaraciones hechas en su contra y que lo comprometían penalmente", señala el ente acusador.