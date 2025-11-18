Demuelen tres inmuebles señalados como focos de inseguridad en Abejorral

Abejorral, Antioquia

Tres inmuebles que habían sido identificados como puntos críticos de inseguridad en Abejorral fueron demolidos este martes en una intervención articulada entre autoridades locales y departamentales.

Las estructuras, que presentaban deterioro, abandono y uso indebido para actividades delictivas, habían registrado casos de expendio y consumo de estupefacientes, presencia de personas pernoctando en su interior, agresiones, atracos y riesgos sanitarios y ambientales.

Demoliciones en Antioquia

Con estos trabajos, ya son 36 las viviendas demolidas entre 2024 y 2025 en distintos municipios, como parte de una estrategia para eliminar espacios asociados a riesgos para la convivencia y la integridad ciudadana. Uno de los inmuebles removidos se encontraba además en zona de amenaza estructural por su cercanía a una quebrada con riesgo de movimiento en masa.

El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón expresó “Yo le he dicho a los alcaldes, no es sino que ellos nos señalen un foco de inseguridad, que nos lo reporten para demolerlo, foco de inseguridad, casa de vicio que nos reporten, sitio donde se consumen estupefacientes que nos reporten, hacemos el trámite para demolerlo, porque buena parte de las muertes que infortunadamente acontecen en nuestro territorio están asociadas al consumo y al expendio de drogas.”

Consejo de Seguridad y Oportunidades Sociales

Participaron los alcaldes de Abejorral, La Ceja, La Unión, Santa Bárbara y Sonsón, así como representantes de la Policía, el Ejército, la Fiscalía y organismos de control.

En el encuentro se destacó una reducción del 15 % en las muertes violentas en estos municipios y se anunció una recompensa de hasta 250 millones de pesos por información que permita ubicar a alias “Hugo”, del Clan del Golfo, y alias “Pirry”, de la estructura criminal El Mesa, señalados de incidir en hechos violentos en la zona.