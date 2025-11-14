Armenia

Desde Empresas Públicas de Armenia informaron que están pendientes de cambiar 60.000 medidores. Así lo dio a conocer el gerente de Empresas Públicas de la ciudad, Paulo César Rodríguez quien indicó que en el año 2022 realizaron un contrato para la reposición de cerca de 15.000 medidores y un estudio arrojó que requerían 80.000 medidores de cambio.

Explicó que por normatividad esperan en el mes de diciembre o enero empezar con el cambio de medidores por tiempo de uso o porque algunos no estarían funcionando en su debida forma.

“Nosotros en el año 2022 aproximadamente se hizo un contrato para la reposición de aproximadamente 15.000 metros en nuestra ciudad. Se hizo un estudio y en ese estudio pues nos avala que se requieren aproximadamente unos 80.000 medidores de cambio en esa época. Nosotros tenemos que seguir haciéndolo porque primero pues es normativo", indicó.

Resaltó que, si bien Empresas Públicas de Armenia es el operador del servicio de acueducto, en el caso de los medidores los suministra un tercero y a través de ellos puede establecerse la debida financiación en la facturación de la empresa.

“A nosotros nos exige hacer un cambio ya por tiempo de de uso de vida de estos medidores y otros porque de pronto están frenados, no están funcionando en su debida forma y lo correcto es que nosotros cobremos solamente lo que se consume por cada uno de los usuarios y en estos casos pues se cobra es por un promedio y el promedio no es de lo que se consuma, sino el promedio del sector. Entonces se puede ver afectado también el usuario", afirmó.

Importancia de cambio

Aseguró que actualmente están pendientes de cambiar 60.000 medidores en la ciudad por eso la importancia de avanzar en el proceso en materia de tecnología para que se mida lo que realmente consume el usuario.

“Por eso nosotros estamos próximos ya también a iniciar un tema de cambio de medidores donde igual por normativa tenemos que notificarle a las personas y es importante que todos entendamos que eso se tiene que hacer, es regulado no es que empresas públicas de Armenia lo quiere hacer adrede, sino simplemente que se tiene que realizar por un tema de la norma como tal", indicó.

Sostuvo que arrancarán con toda la intervención de acuerdo con el debido proceso como la notificación para cada usuario con el tiempo estipulado.

“Estamos es antes quedados frente al tema y tenemos que empezar a hacer ese cambio porque es importante aquí no es que va vamos a empezar a cambiarlos por cobrarle más a las personas. Antes estos medidores vienen con una tecnología diferente donde cobran o miden lo que realmente consume la persona y hay que entender algo las personas creen que por el cambio les va a llegar más costoso, no necesariamente. Antes en estos equipos tan antiguos y que ya tienen fallas, se les puede presentar antes mayor consumo porque todo le cuenta, todo le cuenta", advirtió.

Destacó que dicha intervención permitirá garantizar una medición precisa del consumo.