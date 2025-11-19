Jugadora del Once Caldas es convocada al microciclo de la Sel. Colombia sub-20 para el sudamericano

Manizales

Para el Once Caldas es importante estar en el radar de todas las categorías de la Selección Colombia y esta es la segunda oportunidad que una jugadora del ‘Blanco blanco’ vista el tricolor nacional y en esta ocasión será María Camila Zapata, quien se encuentra en la sede de la Federación Colombiana de Fútbol en Bogotá.

Felipe Gutiérrez, gerente deportivo del club, destaca el aporte que dará la futbolista al elenco nacional. “Lo recibimos de buena forma, es una gran noticia, estamos contentos por ella y el club. María Camila es una chica de buena talla, con conocimiento de su posición de juego, ella es central, juega por la banda izquierda, sus características físicas le permiten desenvolverse bien, es fuerte en la marca y juego aéreo, al igual que en la recuperación de la pelota y algo particular para su juventud es la distribución y el pase largo interesante”.

Procesos de equipo femenino

El Director Deportivo comentó que impulsan los procesos formativos con la intención de sacar el onceno profesional sólido. Por el momento, participan en torneos nacionales y apoyan a la Liga Caldense de Fútbol con varias jugadoras para competir en los campeonatos de interligas.

“Iniciamos este año con el fútbol femenino total, este año tuvimos la intención de sacar el fútbol profesional, pero consolidamos las fuerzas básicas. Después del 9 de octubre hemos seguido compitiendo en torneo nacionales sub - 17 y sub - 20 y hemos apoyado a la liga para representaciones nacionales. Hoy continuamos trabajando en el proyecto 2026 y por eso queremos lanzar Once Caldas tour Colombia para captar a jugadoras que necesitamos para consolidar el equipo femenino; en ese orden de ideas, consolidamos un grupo de jugadoras caldenses que entrenan luego del ciclo profesional, también fortalecemos una plantilla para el 2026 y por eso buscaremos a esas futbolistas para conformar la plantilla profesional”.

Cabe recordar que el equipo femenino del Once Caldas quedó eliminado en primera fase ubicándose en el puesto 13 con 12 puntos. La liga la ganó el Deportivo Cali.