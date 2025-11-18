Organismos de socorro reportan 24 casas afectadas y cuatro evacuadas por las lluvias en Manizales
Autoridades continúan realizando censos a esta hora en la ciudad de Manizales
Manizales
Las precipitaciones de las últimas horas en Manizales dejaron 24 casas afectadas, de las cuales cuatro tuvieron que ser evacuadas completamente. El sector de la Cabaña y el barrio Galán han sido los sectores con mayor acumulado por las lluvias
Un fuerte vendaval se presentó en Manizales durante la noche del lunes y madrugada del martes dejando más de 10 sectores afectados en zona rural de la ciudad Los sectores afectados son la Cabaña, La Linda, Piedra Azul y al sector de La Aurora, el Vergel y otros.
“En las horas de la madrugada se presentaron unas lluvias muy fuertes acompañadas con vendaval, principalmente en el sector de la comuna Atardeceres y en la vía La Cabaña La -Linda. Hasta el momento tenemos 24 viviendas afectadas, de estas 24, cuatro se les dieron la orden de evacuación. Entonces, nos encontramos realizando la consolidación de toda la información. El sábado también se nos presentaron daños en viviendas del barrio Galán”, dijo Diego Rivera, director de la Unidad de Gestión de Riesgo de Manizales
La vía Linda la Cabaña estuvo cerrada esta mañana por caída de tierra y de árboles. Diego Rivera , director de la Unidad de Gestión de Riesgo de Manizales
También se registraron varios derrumbes en la vía que de Manizales conduce a Neira