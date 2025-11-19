Feria de empleo: 2.000 vacantes exclusivas para mujeres en el norte de Bogotá

Corferias será sede de la Mega Feria de Empleo: 15.000 ofertas para quienes buscan trabajo. Imagen vía Getty Images / skynesher

Bogotá D. C.

El Distrito ofrece dos mil vacantes laborales exclusivas para mujeres en una Feria de Empleo que se desarrollará en la Subdirección Local de la Secretaría de Integración Social en la localidad de Barrios Unidos, al norte de Bogotá.

Durante el evento, las personas interesadas podrán acceder a procesos de registro, orientación y postulación a vacantes, con cargos para mujeres con distintos niveles de formación, con y sin experiencia laboral.

Más de 20 organizaciones aliadas participarán en la jornada, en la que también se ofrecerán servicios de formación y emprendimiento de la Secretaría de Desarrollo Económico, entidad responsable de la feria. Las interesadas únicamente deberán presentar su documento de identidad y la hoja de vida actualizada para cada vacante. Hay cargos para operarias, técnicas, tecnólogas y profesionales en diferentes áreas.

De acuerdo con el Distrito, esta oferta se enmarca en el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, que será el próximo martes 25 de noviembre.

Al respecto, la subdirectora de Empleo y Formación de la Secretaría de Desarrollo Económico, Bibiana Quiroga aseguró que “desde la Secretaría de Desarrollo Económico trabajamos para derribar las barreras que aún limitan el acceso de las mujeres a oportunidades laborales formales”.

Para Quiroga, esta feria es “una muestra de que avanzar hacia una Bogotá más justa y solidaria es posible cuando apostamos por la inclusión”.

Este evento hace parte de la estrategia ‘Talento Capital’, a cargo de la Agencia Distrital de Empleo, que también ofrecerá sus servicios de formación, orientación y apoyo al emprendimiento, como una iniciativa enfocada en la promoción del acceso al trabajo formal

La feria tendrá lugar de 8:00 a. m. a 3:00 p. m. en la calle 68 #58-23, localidad de Barrios Unidos.

Cargos disponibles en la Feria de Empleo para mujeres este jueves en Barrios Unidos

Hay más de 90 cargos disponibles en esta Feria de Empleo con 2.549 puestos de trabajo en total. Una tercera parte de estas vacantes se dirigen a bachilleres, los demás se distribuyen entre universitarias, técnicas o tecnólogas.

La mayoría de puestos de trabajo exigen menos de 12 menos de experiencia previa.

Entre los cargos disponibles se encuentran:

Mercaderista

Asesora impulsadora.

Auxiliar de bodega u operativoa.

Gestora de limpieza de aseo

Operarioa de aseo.

Auxiliares de cocina

Técnica de archivo.

Embajadora de marca.

Camarera.

Operadoras de bus.

Auxiliar de bodega.

Auxiliares de enfermeria.

conductoras de ambulancia.

Analista financiera.

Ejecutiva de cobranzas.

Operadora de tienda.

Vigilantes

Domiciliarias con moto.

Arquitecta.

Diseñadora gráfica.

La Secretaría de Desarrollo Económico recomienda seguir el canal de WhatsApp de Empleo en Bogotá para mantenerse al día en nuevas oportunidades laborales, consejos para afrontar procesos de selección, convocatorias a cursos gratuitos y certificables, y pautas para elaborar una hoja de vida efectiva.