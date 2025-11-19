OMS: Colombia tiene una de las tasas más altas de mujeres violentadas por su pareja en Latinoamérica

Bogotá, 25 de noviembre de 2016. El 25 de noviembre se conmemora el día internacional contra la violencia de género y en Bogotá, se vivió con una marcha de diferentes activistas en contra del maltrato a la mujer, con los lemas de "ni una más" y "Déjame en paz" (Colprensa - Sofía Toscano) / Sofía Toscano

Alrededor de 840 millones de mujeres, una de cada tres en todo el mundo, sufrieron violencia de pareja o sexual en algún momento de su vida, tal como revela un informe de la Organización Mundial de la Salud (OMS) publicado este miércoles, 19 de noviembre.

En la antesala del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres y las Niñas, el 25 de noviembre, el organismo de Naciones Unidas (ONU) alerta de “una crisis profundamente desatendida y una respuesta con una financiación muy insuficiente” a partir del informe elaborado a través de la recopilación de datos de 168 países entre 2000 y 2023.

Sólo en el último año, 316 millones de mujeres —el 11 % de las mayores de 15 años en el planeta— sufrieron violencia física o sexual por parte de su pareja.

En las últimas dos décadas sólo se ha logrado una reducción anual cercana al 0,2% en el número de casos de violencia de pareja, según indica la OMS, que califica el progreso como “dolorosamente lento”.

Financiación insuficiente

En 2022, un 0,2 % de la ayuda global al desarrollo se dirigió a programas enmarcados en la lucha contra la violencia que sufren las mujeres; este porcentaje va en descenso, asegura la OMS.

Su director general, Tedros Adhanom Ghebreyesus, subraya que “la violencia contra las mujeres es una de las injusticias más antiguas y generalizadas de la humanidad, pero sigue siendo una de las que menos se combate”.

La financiación también disminuyó por la crisis mundial que conoce el sector de la ayuda exterior desde el regreso al poder del presidente estadounidense Donald Trump.

“Pese a la clara evidencia de que hay estrategias efectivas para evitar la violencia contra las mujeres, el informe advierte que la financiación para estas iniciativas está desplomándose, lo que aumenta el riesgo para millones de mujeres y niñas”, dice la agencia.

Un 16 % del total de mujeres que han sufrido estas violencias tienen entre 15 y 19 años; se trata de una población en riesgo, en la medida de que esta es la franja etaria más afectada. Tan solo en el último año estudiado, al menos 12,5 millones de adolescentes de estas edades sufrieron violencia física o sexual por parte de su pareja. No obstante, la OMS enfatiza que ninguna edad es ajena a los abusos.

Por primera vez el informe, actualizado después de cuatro años, incluye estimaciones sobre violencia sexual contra la mujer cometida por alguien que no es la pareja íntima: al menos 263 millones de mujeres la han sufrido, aunque la OMS advierte que la cifra puede ser mayor, en tanto que no hay datos completos de todos los países.

A propósito, LynnMarie Sardinha, del departamento de salud sexual, reproductiva, materna, infantil y adolescente y envejecimiento de la OMS, advirtió que la problemática está “muy infrarrepresentada debido al estigma y al miedo”, por lo que agregó que “es probable que una mayor concientización dé lugar a un aumento de las denuncias por violencia”.

Colombia: una de las tasas más altas de mujeres violentadas por su pareja en la región

A nivel regional, Colombia presenta la cuarta tasa más alta de mujeres que han sufrido violencia de pareja con un 29,8 %, que supera la media mundial del 24,7 %.

La tasa de Colombia sólo está por detrás de las de Bolivia, la tercera más alta del mundo excluyendo a Oceanía con un 52,8 %, Costa Rica (34,2 %) y Argentina (33,8 %).

Las regiones más afectadas por la violencia física o sexual dentro de la pareja son el subcontinente indio y el África Subsahariana, donde las tasas superan el 31 %.

En Norteamérica el porcentaje es del 27,9 %, en Europa y Asia Central del 27,7 % y en Oriente Medio y Magreb es del 26,8 %. Latinoamérica (23,5 %) y Asia Oriental-Pacífico (18,5 %), se encuentran por debajo de la media global.

Otros países que presentan tasas de violencia de pareja cercanas al 50 % son Guinea Ecuatorial (53,3 %) o Sudán del Sur (54,3 %), Afganistán (50,9 %), Bangladés (48,9 %) y República Democrática del Congo (48,5 %),

“Ninguna sociedad puede considerarse justa, segura o saludable mientras la mitad de su población viva con miedo”, dijo el director general de la OMS, Adhanom, al respecto.

Cabe mencionar que las tasas más altas se alcanzan en algunos archipiélagos de Oceanía, encabezados por las islas Fiji, con un 60,7 %.

Estos datos muestran que las mujeres de los países más pobres, así como aquellas que viven en zonas afectadas por conflictos y vulnerables al cambio climático, sufren un impacto desproporcionado.

A partir de este informe, la OMS hace un llamado a los gobiernos del mundo para que tomen acciones más decididas contra la violencia que sufren las mujeres, refuercen los programas de prevención y garanticen la creación de una red de apoyo sanitario, legal y social a las víctimas y supervivientes.

La agencia también recomienda el refuerzo de leyes de empoderamiento de mujeres y niñas, y la inversión en sistemas de recogida de datos para medir los avances o retrocesos en la lucha contra esta lacra.