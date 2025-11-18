Supervisor de la Secretaría de Movilidad de Medellín es acusado de presunto acoso laboral y sexual

Medellín

La Personería de Medellín informó que ante la denuncia instaurada en el año 2022 por una agente de tránsito contra Manuel Eduardo Vallejo Atehortúa, por presunto acoso sexual y laboral, y a través del proceso de Vigilancia Administrativa e Instrucción Disciplinaria, le formuló pliego de cargos.

Según la entidad, el actual funcionario para el año de la denuncia se desempeñaba como Supervisor de Servicios S-19, encargado de la Presencia B de la Secretaría de Movilidad del Distrito de Medellín. Agrega que, presuntamente valiéndose de su cargo de poder, le estaría presionando para que la víctima no terminara la relación sentimental y para ello habría cometido algunas conductas que generaron la actual decisión de entidad.

“Las cuales consistieron en extorsionar y acosar sexualmente a la mujer, compañera de trabajo en la Secretaría de Movilidad del Distrito de Medellín, con la finalidad de que esta última no diera por terminada la relación sentimental que tenían, presionándola con que, en caso de hacerlo, publicaría fotos de contenido sexual de ambos; además, utilizó su posición dominante para intentar cambiarla, sin justificación alguna, de área de trabajo, ocasionándole un mal ambiente laboral”, manifestó Yenny Teresita Serna, Personera Delegada 20D.

La personería califica la denuncia de presunto acoso sexual y laboral como una falta gravísima a título de dolo. Por esta razón, el proceso disciplinario será trasladado al área de Decisión Disciplinaria, con el fin de que se surta todo el trámite de juzgamiento, respetando el debido proceso.