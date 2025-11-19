En Armenia impulsan caravana en contra de la modificación del pico y placa en toda la ciudad

Armenia

En efecto a través de un grupo de WhatsApp que ya supera los 700 miembros están dando a conocer sobre una caravana de motos y carros para rechazar la medida que empezará a regir el próximo 1 de diciembre en toda la ciudad.

Gustavo Marulanda quien es uno de los líderes moteros de la ciudad y quien está encabezando la iniciativa, sostuvo que la idea es mostrar la inconformidad por la ampliación de la restricción que los afectará directamente.

Informó que la caravana de protesta se llevará a cabo el jueves 20 de noviembre a partir de las 7:30 de la noche con punto de encuentro en el estadio centenario de la ciudad y con el objetivo de movilizarse por diferentes sectores de la capital quindiana.

“Entonces, analicemos la economía de la ciudad, cómo se comporta cuando hay un día sin carro. Ya que la excusa para la medida de pico y placa son las obras medida que solo beneficiará ciertas empresas privadas que presta un servicio público y afectará al resto de conductores. Por eso exigimos a los ciudadanos de Armenia en nuestra protesta que los agentes de tránsito hagan su trabajo, que cumplan su función y también que los contratistas de la EPA sean responsables con las contingencias de cada obra", indicó.

Destacó que el 80% de la población gana menos de dos salarios mínimos y el 52% que traba en Armenia lo hacen en la informalidad por lo que si entra en vigencia la medida no podrá trabaja un día a la semana.

“La prioridad de los de los agentes de tránsito es atender la congestión y el agobio de movilidad que tiene la ciudad, pero en las horas pico haciendo retenes para recaudar dinero para la secretaría en vez de estar descongestionando los puntos críticos de la ciudad con mayor congestión", mencionó.

Considera que si los agentes de tránsito de la ciudad realizarán su trabajo de manera efectiva para contener la contingencia que se vive por obras el panorama sería diferente.

Autoridades de Armenia

Desde la secretaría de tránsito de la ciudad informaron que los organizadores del evento no han solicitado permisos ni acompañamiento.

A pesar de esto el secretario de Gobierno, Carlos Arturo Ramírez enfatizó en que estarán muy al tanto del desarrollo de la actividad. Aseguró que es una manifestación constitucionalmente permitida, sin embargo, establecerán los controles para evitar cualquier alteración de orden público.

“Claro, esa es una manifestación constitucionalmente permitida. Nosotros vamos desde la institucionalidad a a generar los controles a que diera lugar en los sitios en algunos puntos de la ciudad para que no nos traumaticen ni la movilidad ni la ciudad. Se tomarán los correctivos a que diera lugar", destacó.

Es de anotar que el proceso pedagógico del nuevo pico y placa regirá hasta el próximo 30 de noviembre.