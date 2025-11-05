Sigue la polémica, gremios piden no aplicar nuevo pico y placa, alcalde de Armenia pide paciencia

Pico y placa se establecerá en toda la ciudad de Armenia desde el 18 de noviembre. Foto: Adrián Trejos

Armenia

Gremios en Armenia rechazan la modificación de pico y placa, desde la alcaldía consideran es una medida necesaria para mejorar la movilidad

A partir del 18 de noviembre rige la modificación de pico y placa que se ampliará a toda la ciudad de 7 de la mañana a 7 de la noche lo que ha generado diferentes reacciones.

Juan David Pachón, director comité Intergremial del Quindío

Desde el Comité Intergremial le hemos expresado al señor alcalde la preocupación por la ampliación de la media del pico y placa. Esto tiene una afectación no solo para los comerciantes y empresarios de la ciudad, sino también para todos los armenios y que indios, lo cual resulta inconveniente.

Muchas personas trabajan en Armenia, pero residen en municipios como Montenegro, Quimbaya, Circasia, Calarcá, La Tebaida y la verdad, pues es que esto va a dificultar mucho el transporte y el traslado a estas personas que diariamente se movilizan hacia Armenia y va a encarecer mucho la movilidad de estas personas. Hemos invitado a la administración municipal a que inicien con medidas de menos impacto.

Sabemos los armenios la importancia de las obras y que esto conlleva dificultades de movilidad pero que pueden ser temporales, que nosotros mismos podemos asumirlas y entenderlas entendiendo que es por el bien de la ciudad.

Camilo Carmona, director Acodres Quindío

Para nosotros como gremio gastronómico pues genera una afectación significativa porque de todos modos lo que hace es disminuir la movilidad en la ciudad y eso incide directamente. Primero, porque nuestros colaboradores tienen que desplazarse en unos horarios distintos, pero nosotros tenemos unos horarios que son de 8 de la mañana, en la mañana, otros en la tarde, otros en la tarde de noche, entonces varía mucho el tema del transporte y los horarios en los que ellos no son horarios de oficina, son horarios muy distintos.

Y hay otro tema y es que de todos modos esto desincentiva que las personas salgan, consuman y sí consideramos que se puede ajustar la medida en conjunto con otros gremios también como y de liderados desde el comité Intergremial se presentó una solicitud formal a la alcaldía de Armenia para que reconsideren y cambien y hagan los ajustes a esta modificación.

Rodrigo Estrada, presidente Cámara de Comercio

El presidente de la Cámara de comercio de Armenia y del Quindío, Rodrigo Estrada fue enfático en decir que no están de acuerdo con la medida porque considera no es necesario una ampliación a todo el perímetro urbano.

Manifestó que entienden la situación actual de movilidad por lo que puede darse una ampliación es en las zonas donde rige como tal la restricción, sin embargo, esperan entablar comunicación con el alcalde de la ciudad para dar a conocer su posición.

Destacó que realmente lo que necesita la capital quindiana es cultura ciudadana puesto que las mayores problemáticas de movilidad se generan por el mal parqueo por eso las acciones deben estar tendientes a resolver dicha situación.

James Padilla. alcalde de la ciudad

James Padilla alcalde de Armenia se refirió al tema y reconoció que es un tema álgido para los ciudadanos y que causa malestar, pero que ha sido analizado debido a la situación actual de la movilidad.

Informó que la ciudad cuenta con más de 100 frentes de obra en diferentes puntos por lo que es fundamental tomar decisiones que propendan por mejorar el flujo vehicular.

Envío un llamado especial a la paciencia frente a las intervenciones puesto que esperan terminar en el menor tiempo posible ya que los contratistas están cumpliendo.

Es de aclarar que el pico y placa continuará funcionando de acuerdo con el último dígito de la placa del vehículo o motocicleta.