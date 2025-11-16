Su celular o computador están en la mira: Colombia sufre 117.000 ciberataques diarios; protéjase así / Westend61

Si utiliza un teléfono móvil, una computadora o cualquier dispositivo conectado a internet, forma parte del campo de batalla digital que vive Colombia. Un informe revelador de Kaspersky, líder global en ciberseguridad, expone una realidad alarmante: el país enfrenta un promedio de 117.000 ciberataques diarios, con un total de 43 millones de intentos de infección bloqueados en los últimos 12 meses.

Estas amenazas no distinguen entre usuarios comunes, empresas o instituciones. Su objetivo es claro: acceder a sus dispositivos para robar información personal, secuestrar datos o tomar control de sus cuentas bancarias. Si ha notado que su equipo funciona más lento de lo normal, aparece publicidad invasiva o recibe mensajes sospechosos, es posible que ya haya estado en la mira.

¿Por qué Colombia es un blanco frecuente?

La transformación digital acelerada, sumada al aumento en el uso de banca en línea y compras por internet, ha puesto al país en el radar de los ciberdelincuentes. Según el Panorama de Amenazas de Kaspersky, los sectores más atacados son el gubernamental y el industrial, pero los usuarios finales son el eslabón más vulnerable.

Las amenazas más comunes detectadas en el país son:

Troyanos bancarios : programas maliciosos que se disfrazan de aplicaciones legítimas para robar credenciales de banca en línea y números de tarjetas de crédito.

: programas maliciosos que se disfrazan de aplicaciones legítimas para robar credenciales de banca en línea y números de tarjetas de crédito. Adware: software que muestra publicidad no deseada y que, en muchos casos, sirve como puerta de entrada a fraudes más peligrosos.

Fabio Assolini, director del Equipo Global de Investigación y Análisis de Kaspersky para América Latina, advierte: "Los ciberdelincuentes ya no solo buscan robar dinero, sino también interrumpir servicios esenciales y afectar la estabilidad de países enteros. Colombia es hoy un epicentro de esta actividad maliciosa".

Cómo proteger sus dispositivos

Frente a esta ola de ciberataques, la prevención es su mejor aliada. Siga estas recomendaciones de los expertos para mantener a salvo su información y sus dispositivos:

Active la autenticación en dos pasos: Esta capa adicional de seguridad dificulta el acceso no autorizado a sus cuentas, incluso si alguien obtiene su contraseña. Evite conectarse a redes Wi-Fi públicas: Si necesita usarlas, utilice una red privada virtual (VPN) para cifrar su conexión. Revise los permisos de las aplicaciones: No conceda acceso innecesario a su cámara, micrófono o archivos personales. Realice copias de seguridad periódicas: En caso de un ataque de ransomware, podrá recuperar su información sin pagar rescates. Utilice soluciones de seguridad robustas: Herramientas como Kaspersky Premium ofrecen protección en tiempo real contra malware, phishing y otras amenazas avanzadas.

El factor humano: la clave de la ciberseguridad

Los ciberdelincuentes aprovechan la confianza y los descuidos de los usuarios para infiltrarse en sus dispositivos. Mensajes de texto con ofertas irrechazables, correos electrónicos de supuestas empresas de transporte con un “paquete retenido”, o alertas bancarias falsas, son solo algunas de las tácticas utilizadas.

La educación y el escepticismo son sus primeras líneas de defensa. Si un mensaje le genera dudas, verifique su autenticidad contactando directamente a la empresa o persona involucrada por medios oficiales.