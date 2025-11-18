Fueron aprehendidos dos menores que habrían abusado sexualmente de otra adolescente en Urabá

Mutatá- Antioquia

La policía de Urabá informó que recibió la denuncia sobre el presunto abuso sexual de una menor de edad en el municipio de Mutatá. Al llegar al sitio, los uniformados identificaron a la víctima y la llevaron a un centro médico donde fue valorada.

En cuanto a los presuntos agresores , el coronel Jovanni Cepeda Sanabria, comandante Policía Urabá, manifestó que se trataría de dos adolescentes que fueron aprehendidos señalados del por el presunto hecho delictivo, el cual está siendo investigado por la Unidad Básica de Investigación Criminal de la Seccional de Protección y Servicios Especiales.

“Gracias a la rápida reacción de nuestros uniformados y al llamado oportuno de la comunidad, se logró la aprehensión de dos adolescentes presuntamente relacionados con hechos ocurridos de agresión sexual contra una menor de edad, en un sector de la vía principal del municipio de Mutatá. Al conocer la situación, los uniformados se desplazaron al lugar, logrando la aprehensión de los individuos, quienes fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la Nación. La menor de edad fue trasladada de inmediato a un centro de salud, donde se activaron las rutas especializadas de atención y protección”, manifestó el coronel.

Además, se informó que luego de que fueran presentados ante un juez de control de garantías, el togado ordenó su internamiento preventivo en centro especializado a la espera de cómo avanza la investigación.