Colombia: Contraloría destaca recuperación de 407 obras públicas por más de $6,3 billones

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Bucaramanga

Durante su intervención en la rendición de cuentas que se realizó en el Hospital Universitario de Santander en Bucaramanga, el Contralor General de la República Carlos Hernán Rodríguez, reveló que, gracias al trabajo articulado con entidades territoriales, veedurías y el seguimiento técnico del sistema de alertas, han sido recuperados 407 proyectos, valorados en más de $6,3 billones.

Desde la entidad anunciaron que la meta es cerrar el periodo acercándose a los $20 billones en proyectos recuperados. Según explicó Campo Elías Vega Rocha, Contralor Delegado para la Participación Ciudadana, el país cuenta hoy con 1.756 obras bajo seguimiento, cuyo valor supera los $61,5 billones.

Relacionado: Los “elefantes blancos” cazados por la Contraloría en Colombia. Cifras de obras salvadas

De ese total, la entidad ha logrado recuperar 407 proyectos, equivalentes a más de $6,3 billones, un avance que el Contralor Delegado para la Participación Ciudadana calificó como “un beneficio directo para las comunidades”.

“Esto se traduce en puestos de salud, colegios, infraestructura vial, saneamiento básico y salud pública”, señaló el funcionario, quien destacó que estos resultados son producto del trabajo conjunto entre las gerencias de la Contraloría y las veedurías ciudadanas.

Compromiso con la comunidad

Campo Elías Vega enfatizó que el mensaje central para la ciudadanía es continuar apropiándose del control social y acompañar el seguimiento de las obras públicas en sus territorios.

“El mensaje es que la ciudadanía se siga apersonando de estos temas, que cuenten con la Contraloría como un aliado para sacar adelante las obras en todo el territorio nacional”, afirmó.

Le sugerimos: Contraloría investiga más casos de presunta corrupción en compra de carrotanques para La Guajira

El delegado de la Contraloría agregó que, además del rescate de infraestructura, la gestión fiscal también implica promover la sostenibilidad de los proyectos, vigilar su funcionamiento y avanzar en procesos de responsabilidad fiscal cuando existan sobrecostos u otras irregularidades.

Metas y obras pendientes

El organismo de control se ha fijado como meta recuperar un total de $20 billones, sumando los resultados de participación ciudadana y los de la Dirección de Análisis y Reacción Inmediata.

“Hemos recuperado más de $11,5 billones, $6,4 desde participación ciudadana y el resto por medio de nuestra dirección especializada”, detalló Campo Elías Vega.

Otras noticias: Ministerio de Hacienda da vía libre a conversión de Nueva EPS en una compañía pública

El delegado aseguró que aún hay obras “muy emblemáticas” en distintas regiones que hacen parte de las prioridades de seguimiento para los próximos meses. Sobre estas, la Contraloría entregará nuevos informes al país conforme avance su reactivación.