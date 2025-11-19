Elecciones culturales 2025: artistas y gestores, llamados a fortalecer la representación del sector

La elección de los nuevos representantes de los consejos de áreas artísticas en Boyacá ya está en marcha, un proceso clave para la participación cultural en el departamento. Según explicó Paula Díaz Rincón, coordinadora del área de Artes Plásticas, estos espacios permiten que artistas, creadores y gestores incidan directamente en la formulación de soluciones, proyectos y lineamientos del sector en diálogo con la institucionalidad. «...Es el momento de reunirnos, de intercambiar conocimientos entre la parte institucional y el ciudadano...», señaló Díaz, quien destacó que se busca integrar miradas generacionales y técnicas que fortalezcan el sistema cultural departamental.

Boyacá abre proceso electoral cultural 2025: llamado a artistas y gestores a fortalecer la representación del sector Ampliar

Los consejos departamentales abarcan un amplio espectro artístico: música, danza, literatura, cinematografía, teatro, circo, artes plásticas y visuales, además del Consejo Editorial de Autores Boyacenses. Cada área cuenta con un número definido de curules y participa en sesiones de trabajo donde se analizan los procesos que adelanta la Secretaría de Cultura y Patrimonio. Estos espacios, además, alimentan la estructura de gobernanza cultural: a partir de los consejos municipales se constituyen los consejos provinciales, que posteriormente se articulan con el nivel departamental.

Díaz enfatizó que las expectativas desde el área de artes plásticas incluyen avanzar hacia una integración plena de las artes visuales, dada la necesidad de actualizar modelos y perfiles conforme a la evolución del sector. Asimismo, hizo un llamado especial a la participación juvenil, destacando que los jóvenes aportan visiones innovadoras y están inmersos en los cambios culturales y sociales actuales. Sin embargo, aclaró que la convocatoria valora también la trayectoria, la formación académica y las experiencias empíricas, por lo que invita a leer cuidadosamente los perfiles requeridos por cada área artística.

Las inscripciones estarán abiertas hasta el 24 de noviembre y las elecciones se desarrollarán de manera presencial durante los encuentros departamentales de gobernanza cultural entre el 5 y el 15 de diciembre, donde además habrá capacitaciones para los participantes. Díaz concluyó invitando a todos los actores culturales del departamento a postularse y asumir un rol activo en la construcción de políticas culturales: «...Más que expectativas, necesitamos ganas de hacer bien las cosas y mucha disciplina para fortalecer el sector artístico de Boyacá...».