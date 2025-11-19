Autoridades confirman el secuestro del hijo del cantante Giovanni Ayala y de su mánager

Las autoridades confirmaron el secuestro de Miguel Ayala, hijo del cantante de música popular Giovanni Ayala, y de su mánager, Jairo Maturana, en hechos ocurridos sobre la vía Panamericana, en el sector El Túnel, municipio de Cajibío, Cauca.

De acuerdo con información preliminar, las víctimas se desplazaban por carretera cuando fueron interceptadas por hombres armados, quienes se los llevaron con rumbo desconocido.

No se ha atribuido oficialmente la responsabilidad a ningún grupo armado, pero la zona es de amplia presencia de las disidencias de alias Iván Mordisco.

Secuestran al hijo de Giovanny Ayala

Según información del Gaula, horas antes del secuestro, el joven se había presentado en un evento musical en el corregimiento de Huisitó, municipio de El Tambo.

Ya están adelantando labores de búsqueda y verificación en la zona, unidades policiales y militares intentan establecer la ruta de escape de los captores.

De acuerdo con información preliminar, las víctimas se desplazaban por… pic.twitter.com/Y3QzxyXyMs — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) November 19, 2025

Noticia en desarrollo.